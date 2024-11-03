Жодної цілої шибки: "шахед" РФ пошкодив Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка (фото)

КНУ ім. Т. Г Шевченка перевів студентів двох інститутів на дистанційне навчання через удар "шахедів" РФ. Студенти та викладачі допомагають навчальному закладу прибрати територію від уламків скла та будівельного сміття.

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Внаслідок російської атаки, яка відбулась в ніч на 3 листопада, постраждали будівлі Київського національного університету (КНУ) ім. Т.Г. Шевченка. На відео та фото з місця подій — корпуси Інституту міжнародних відносин та Інституту журналістики. Керівництво закладу попередило студентів, що вони тимчасово переводяться на онлайн-навчання. Про деталі удару "шахедів" РФ розповіли на порталі навчального закладу, а фото оприлюднило видання "Українська правда".

Керівництво обох інститутів КНУ повідомило, що навчання буде відбуватись у дистанційному форматі. Тривалість дистанційного формату — з 4 по 8 листопада. На сторінці Facebook Інституту міжнародних відносин вказано, що постраждав корпус закладу та гуртожиток. Орієнтовна кількість постраждалих — 24 особи. Студенти та співробітники прийшли до будівлі і допомагають збирати уламки скла та будматеріалів, а керівництво оголосило збір коштів на ремонт.

Обстріл 3 листопада - студенти та викладачі перед пошкодженим корпусом КНУ Фото: КНУ

Удар РФ 3 листопада — наслідки для корпусів КНУ

Видання УП опублікувало фото з місця падіння уламків на корпуси інститутів КНУ ім. Т. Шевченка. На фото бачимо, що вибухова хвиля вибила скло на дев'ятиповерховій будівлі.

Обстріл 3 листопада - 9-поверховий корпус Інституту КНУ Фото: Українська правда Обстріл 3 листопада - пошкодження корпусу КНУ Фото: Украинская правда

Інший корпус постраждав дещо менше. На чотириповерховій споруді — де-не-де вибило скло.

Обстріл 3 листопада - пошкоджений фасад корпусу КНУ Фото: Facebook Обстріл 3 листопада - вибиті вікна в корпусі КНУ Фото: Facebook

Журналісти показали, як студенти прийшли на допомогу "альма-матер". Молоді люди працюють лопатами і нагрібають будівельне сміття у баки та коробки. Інші вивозять уламки геть. Видання також уточнило, де саме є пошкодження — це гуртожиток Інституту міжнародних відносин, також — колишній мотозавод, інші цивільні об'єкти, розташовані неподалік.

Обстріл 3 листопада - студенти КНУ збирають уламки Фото: Українська правда Обстріл 3 листопада - студенти КНУ біля Інституту журналістики Фото: Українська правда

На відео, знятому поруч та всередині корпусів, видно класи, засипані уламками скла, і штори, які розвіваються в розбитих вікнах. На вулицях — машини швидкої допомоги та поліцейські, які прибули на місце інциденту після удару "шахедів" РФ 3 листопада.

Нічний удар РФ 3 листопада — деталі

Зазначимо, Повітряні сили ЗСУ зранку 3 листопада повідомили, що ЗС РФ запустили по Україні 99 дронів. Сили ППО збили 66 "шахедів", ще 27 було локаційно втрачено. Вибухало над 12 українськими областями — від Чернігівської та Сумської до Житомирської та Одеської. В КМДА заявили, що над столицею знищили усі ворожі апарати. Уламки упали у двох районах — Шевченківському та Голосіївському. Вони пошкодили лінію електропередач, стовп вуличного освітлення та вибило скло у навколишніх будинках. Голова Київської ОВА Руслан Кравченко підтвердив тривалу російську атаку, яка сумарно тривала близько 10-11 годин. Чиновник пояснив, що від падіння уламків загорілась суха трава, рятувальники пожежу вже загасили.

Нагадуємо, 2 листопада Повітряне командування розповіло про атаку "шахедів", під час якої росіяни запустили по українцях 70 пристроїв, які летіли з Брянська та Курська.