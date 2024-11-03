Нічний удар "шахедів" по Україні: вибухало і горіло в Києві та областях на сході та півночі, деталі

Українське повітряне командування повідомило про 96 дронів-камікадзе "шахед", якими РФ атакувала Україну 3 листопада. Сили ППО збили 66 БПЛА, вибухало в 12 областях, зафіксовано пожежі та пошкодження будинків.

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В ніч на 3 листопада ЗС РФ атакували Україну кількома хвилями "шахедів", які входили у повітряний простір зі сходу та півдня. У Києві та Київській області працювали сили протиповітряної оборони (ППО). Згідно з даними військової адміністрації, вдалось збити усі ворожі безпілотники. Фокус зібрав інформацію ОВА та Сил оборони про наслідки російської атаки 3 листопада.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що увечері та вночі росіяни запустили по українцях 96 безпілотників, також були ракети. "Шахеди" зайшли у повітряний простір з напрямків Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Силам ППО вдалось збити 66 БПЛА та одну ракету Х-59/69, 27 дронів — локаційно втрачені, один полетів в Білорусь. Командування зауважило, що загроза лишається — за ще двома "шахедами" продовжують "полювати".

Нічний удар РФ 3 листопада - Повітряні сили про роботу ППО Фото: Командування повітряних сил ЗСУ

Засоби ППО збивали "шахеди" на 12 областями, ідеться у повідомленні Повітряного командування:

Київська; Сумська; Хмельницька; Житомирська; Миколаївська; Одеська; Черкаська; Чернігівська; Кіровоградська; Полтавська; Дніпропетровська; Харківська.

Нічний удар РФ 3 листопада — деталі

Починаючи з 19 год, Сили оборони інформували про рух російських БПЛА, які прямувала на Суми, Чернігів, Київ, Житомир, північ Хмельницької області, у південні регіони.

Згідно з попередженнями військових, у Києві повітряну тривогу оголосили о 19:46 2 листопада і тривала вона 10 годин — до 6:41 3 листопада. На стільки ж довго тривала повітряна загроза у Чернігівській області, а в Сумській — тривогу оголосили о 14 год. 2 листопада і вона триває й досі, вже 18 год. В низці інших областей загроза продовжувалась не так довго: 2-5 год. — у Житомирській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Одеській.

Нічний удар РФ 3 листопада - повітряна тривога в Києві та регіонах Фото: alert.in.ua

Київська ОВА та голова Руслан Кравченко повідомили, що силам ППО вдалось збити усі російські дрони, які в ніч на 3 листопада атакували столицю. Ворогу не вдалось поцілити в критичну та цивільну інфраструктуру. Втім уламки БПЛА пошкодили чотири багатоповерхівки у трьох житлових районах та п'ять приватних будинків. В будівлях вибиті вікна та двері, пошкоджено дахи та фасади. Також зайнялась пожежа на даху одного з них — її вже ліквідували, поголосили в ОВА. Крім того, зайнялась трава та лісовий настил, загорілись три автомобілі, при чому один з них вигорів повністю. Кравченко зауважив, що постраждалим надається допомога, але про кількість інформації не надав.

Нічний удар РФ 3 листопада - ОВА про наслідки обстрілу Фото: Скриншот

Голова КМДА Сергій Попков підтвердив, що ППО успішно відпрацювало по "шахедах". Посадовець уточнив, що уламки падали у Шевченківському та Голосіївському районах і, крім будинків, пошкодили дорожнє покриття, освітлювальну опору, лінії електропередач. Споруди, які постраждали від атаки — офісні приміщення з 1-9 поверх, гуртожиток 1-2 поверх. Згідно з даними Попка, потерпілих немає.

Посадовець опублікував також фото з наслідками російської атаки по Києву. На них видно обірвані дроти, якими вже займаються ремонтники, та потрощені вхідні двері в будинок.

Нічний удар РФ 3 листопада - обірвані дроти в Києві Фото: КМДА Нічний удар РФ 3 листопада - пошкоджені двер в Києві Фото: КМДА

На іншому фото — фасад, ймовірно, офісного будинку: видно перекособочену вивіску та уламки скла.

Нічний удар РФ 3 листопада - пошкоджений фасад в Києві Фото: КМДА

Чернігівська ОВА та голова В'ячеслав Чаус опублікували фото двоповерхового будинку у селі, пошкодженого внаслідок нічного удару "шахедів" РФ. В будинку вибиті вікна, пошкоджено фасад та покрівлю, поруч з горіла господарська споруда та палало авто. Постраждалих немає, наголосив чиновник. Крім того, вночі внаслідок атаки дронів загорілась трава — інших деталей посадовець не навів.

Нічний удар РФ 3 листопада - пошкодження під Черніговом Фото: Telegram / В'ячеслав Чаус Нічний удар РФ 3 листопада - пошкодження будинку під Черніговом Фото: Telegram / В'ячеслав Чаус

Сумська ОВА у Telegram-каналі написала про збиття 11 "шахедів" над областю. Дрони знищили підрозділи ППО Сухопутних військ, тероборони, Нацгвардії та добровольчі частини.

Хмельницька ОВА та голова Сергій Тюрін відзвітували про атаку російських дронів та результати роботи Сил оборони: бійцям вдалось знищити чотири дрони РФ. Від падіння уламків загорілось господарське приміщення, постраждалих немає.

Миколаївська ОВА та голова Віталій Кім розповіли про знешкодження чотирьох дронів-камікадзе: про пошкодження або постраждалих не згадується.

Херсонська ОВА та голова Олександр Прокудін не повідомляли про атаку дронів-камікадзе "шахед", але розповіли про поточну удари росіян: ворог обстріляв артилерією та авіацією 17 населених пунктів.

Житомирська ОВА, Полтавська ОВА, Черкаська ОВА, Одеська ОВА не писали про результати роботи ППО над областями.

Зазначимо, напередодні, 2 листопада, ЗС РФ запустили по Україні 71 дронів типу "шахед" та дронів невстановленого типу. Сили оборони збили 41 БПЛА: вибухало на Київщині, Одещині, Полтавщині.

Нагадуємо, 29 жовтня військовий експерт Петро Черник розповів, яку зброю використовують Сили оборони для збиття дронів-камікадзе "шахед".