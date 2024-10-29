Полювання на "мопеди": якою зброєю ЗСУ знищують ворожі дрони (фото)

Українські сили демонструють виняткову ефективність у боротьбі з російськими крилатими ракетами, включно з Х-101, Х-555 і "Калібр" — рівень ураження варіюється до 95%. Тому росіяни стали активніше застосовувати БПЛА.

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У відповідь на високі результати української ППО російська сторона активізувала використання безпілотників, зокрема іранських дронів "Шахед", із метою виснаження української ППО. Про те, яким озброєнням Сили оборони протистоять БПЛА противника, розповів 29 жовтня в інтерв'ю АрміяInform військовий експерт Петро Черник.

Способи протидії

Наразі ураження ворожих дронів "Шахед" відбувається переважно не зенітними ракетами, а засобами ствольної артилерії та спеціалізованими протидронними комплексами. Серед найефективніших засобів виділяються австралійські протидронні модулі Slinger, що складаються з 30-мм гармати M230LF і 7,62-мм кулемета MAG58.

Протидронний модуль Slinger Фото: Відкриті джерела

"Система оснащена тепловізійним і нічним прицілами. Дальність виявлення повітряних цілей оптико-електронною системою становить 12 км з використанням денного каналу і 13,7 км з використанням нічного каналу", — пояснив Черник.

За словами експерта, ще однією важливою системою протидії є британський комплекс малої дальності MSI-DS Terrahawk Paladin. Він оснащений дистанційно керованою 30-мм гарматою Mk44 Busmaster II з системою подвійного живлення для використання різних типів боєприпасів, включно зі снарядами з програмованим підривом. Terrahawk дозволяє знищувати цілі на дальності до 2 км і має РЛС із можливістю кругового спостереження.

Зенітний модуль MSI-DS Terrahawk Paladin Фото: topwar.ru

Дрони-приманки: нова тактика противника

Тим часом росіяни останніми тижнями почали використовувати дешеві безпілотники-приманки без бойової частини для виявлення позицій української ППО і виснаження ресурсів зенітно-ракетних комплексів (ЗРК). Росія розраховує, що Україна використовуватиме дорогі ракети, як-от ЗРК Patriot, для знищення цих дронів. Однак українські військові адаптували свою тактику, навчившись збивати "Шахеди" і дрони-приманки кулеметами та стрілецькою зброєю.

Українські сили також активно використовують ПЗРК Stinger, виробництво яких було відновлено в США. Черник зазначає, що на поточний момент зафіксовано випадки, коли з 50 атакувальних дронів "Шахед" усі 50 було знищено, що свідчить про досягнення коефіцієнта ураження на рівні 90-98%. Це доводить, що тактика противника не виправдовується, а результативність української ППО продовжує залишатися на найвищому рівні.

ПЗРК Stinger Фото: Генштаб ЗСУ

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