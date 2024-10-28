У РФ випробовують акустичні датчики "Аква" проти надводних катерів ЗСУ

Експериментальний пристрій призначений для передавання інформації та геопозиції на пульт управління, якщо вловлюють щось схоже на шум надводного безпілотника.

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Російське конструкторське бюро "Талламхо" на узбережжі Чорного моря готується розпочати випробування нової системи — акустичного водного датчика "Аква", створеного для виявлення українських безпілотних катерів (БЕК). Ця технологія, виконана у вигляді буя, призначена для відстеження активності надводних катерів-камікадзе, які раніше завдали значних втрат Чорноморському флоту РФ. Про це повідомили в Defense Express із посиланням на росЗМІ.

Оглядачі зазначили, що датчик "Аква" розробили за запитом російської армії, а тестову партію пристроїв уже готово, її скерували на випробування.

"Датчик призначений для виявлення БЕК. Буї закидаються подалі від берега і передають інформацію, а також геопозицію на пульт управління, якщо вловлюють щось схоже на шум, який видають БЕК", — стверджують розробники.

Аналітики підкреслили, що використання датчиків "Аква" стало частиною широкої тактики протидії українським катерам, включно з моделями Magura V5. Останніми місяцями, додали вони, Росія розробляє і тестує додаткові методи боротьби з катерами-камікадзе, наприклад, з використанням FPV-дронів, які запускають із вертольотів.

"Що стосується конструкторського бюро "Талламхо", то нагадаємо, що воно з'явилося тільки 2022 року, базується в Грозному і спеціалізується на IT-розробках", — підсумували українські експерти.

Зазначимо, що докладні характеристики російського акустичного водного датчика "Аква" поки невідомі.

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Раніше повідомлялося, що в Росії показали, як тренуються виконувати перехоплення морських безекіпажних катерів Magura V5 за допомогою нової тактики і засобів у вигляді FPV-дронів і транспортних вертольотів Мі-8.