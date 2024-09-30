У РФ знайшли спосіб боротися з морськими дронами Magura V5, — Defense Express

За словами аналітиків, для протидії новій тактиці українські Magura можуть проводити атаки "зграєю", коли в одній групі рухаються не тільки "камікадзе", а й також платформи із зенітними та протидроновими комплексами.

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У РФ показали, як тренуються виконувати перехоплення морських дронів Magura V5 за допомогою нової тактики й засобів у вигляді FPV-дронів і транспортних вертольотів Ми-8. Про це пише Defense Experss.

Суть підходу гранично проста: у гелікоптері перебуває розрахунок FPV-дронів, який запускає їх прямо з відчинених дверей вертольота. Потім оператори безпілотників атакують ціль.

"Не дивлячись на простоту рішення, йдеться справді про нову тактику, що дає змогу значно зменшити або ж узагалі нівелювати загрозу застосування надводних зенітних дронів із ракетами типу Р-73 на Magura V5", — ідеться в публікації.

Річ у тім, що дальність польоту FPV-дрона в умовах відсутності РЕБ і перешкод у вигляді рельєфу, а також завдяки розміщенню антени на висоті може легко становити 20-30 км. Дальність пуску Р-73 з нульової висоти — до 12 км. Морські хвилі ускладнюють завдання захоплення цілі у вигляді ворожого вертольота з інфрачервоною головкою самонаведення. Такий підхід усуває навіть гіпотетичну загрозу, вважають аналітики Defense Express і вказує на черговий розвиток технологічних рішень.

"Ракети на українських морських дронах з'явилися через те, що ворог почав полювати на них із гелікоптерів, розстрілюючи дрони з бортового або особистого стрілецького озброєння. Таку тактику помітили ще в грудні 2023 року", — зазначають автори публікації.

З боку України потрібні нові засоби протидії. І одним із найочевидніших видається встановлення на морські дрони відповідних засобів РЕБ. Загалом це вже означає, що атаку українських Magura необхідно проводити "зграєю", коли в одній групі рухаються не тільки "камікадзе", а й платформи із зенітними та протидроновими комплексами.

Нагадаємо, що у РФ випробували новий засіб проти БПЛА "Рапіра-2".

Також повідомлялося, що, за словами журналістів The Economist, Україна може вступити в НАТО вже зараз, за прикладом ФРН у 1955 році — але без територій Східної Німеччини.