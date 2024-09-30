Як ФРН у 1995, Україна може вступити в НАТО вже зараз: The Economist назвав умову

За словами журналістів, Джо Байден може заявити, що Україну вже слід прийняти до Альянсу. Подібні прецеденти з деякими обмеженнями в історії траплялися: ФРН вступила до НАТО 1955 року, при цьому гарантії не поширювалися на землі НДР. Норвегія 1949-го стала членом НАТО без розміщення військ на своїй території в мирний час.

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Якщо Україні та західним союзникам судилося виграти війну, тоді, по-перше, необхідно знайти мужність і визнати, що зараз вони програють. Під час нещодавнього візиту президент України Володимир Зеленський представив свій план перемоги та запит на нові озброєння, але Україні потрібно більше: терміново змінити хід війни. Про це пише британське видання The Economist.

Російські війська наближаються до Покровська і водночас за деякими оцінками, втрачають по 1200 загиблих і поранених солдатів щодня, а загальна кількість втрат ЗС РФ — близько 500 000. Україна теж страждає.

"Її лінії можуть повалитися перш ніж військові зусилля Росії виснажуватимуться <…> В армії складнощі з мобілізацією, щоб утримати, не кажучи вже про повернення територій", — припускають журналісти.

Більшість українців, згідно з опитуваннями, хочуть перемоги, але тих, хто справді готовий захищати країну, менше, зазначають автори публікації. Можливі зимові блекаути, спричинені обстрілами та пошкодженнями інфраструктури, можуть тривати до 16 годин, що додає втоми від війни. Праворадикальні політики у Франції та Німеччині вважають, що підтримка України — це марна трата коштів.

"Дональд Трамп може стати президентом Сполучених Штатів. Він здатний на все, але його слова вказують на те, що він може продати Україну російському президенту Володимиру Путіну", — зазначають автори.

Якщо Зеленський продовжить діяти всупереч реаліям і наполягатиме на тому, що українській армії під силу повернути всі захоплені території з 2014 року, це відштовхне прихильників України та призведе до ще більшого розколу в українському суспільстві.

Єдина надія на те, щоб зберегти підтримку і єдність в Україні, незалежно від того, чи переможе Трамп на виборах, — це новий підхід. Спочатку необхідно чесно визначити, що вважати перемогою, зазначають британські автори.

Навіщо Путін напав на Україну

"Путін напав на Україну не через території, але щоб не дозволити Україні стати, орієнтованою на Захід демократією, що процвітає. Партнерам України потрібно, щоб Зеленський переконав свій народ у тому, що це залишається найважливішою метою у війні. Зеленський хоче звільнити території, але для цього бракує людей і зброї", — зазначають журналісти, додаючи, що все ж таки ані Заходу, ані президенту України не варто визнавати хибні домагання РФ на українські землі. Натомість варто прагнути до возз'єднання.

Необхідна постійна військова підтримка України. Якщо вдасться впевнено відбити російські атаки на полі бою, тим самим вдасться довести марність будь-якого подальшого масштабного наступу. Це єдиний можливий спосіб поступово зупинити бої та гарантувати безпеку, яка надалі стане основою демократичної країни. Незалежно від того, чи буде підписано формальну мирну угоду.

"Для цього знадобляться ще більші постачання, ніж ті, про які просить містер Зеленський. Україні потрібні далекобійні ракети, які можуть бити вглиб російської території, а також ППО для захисту інфраструктури. Ще важливим є власне виробництво зброї. На сьогодні в оборонної промисловості України прийняті замовлення на 7 млрд доларів — це близько третини потенційних можливостей", — зазначають журналісти.

Деякі європейські та американські компанії теж роблять свій внесок.

Вступ України до НАТО

Як ще один спосіб зміцнення обороноздатності України журналісти бачать такий розвиток подій, за якого президент США Джо Байден заявив би, що Україна має приєднатися до НАТО вже зараз, навіть якщо Україна залишається розділеною.

Байден обережний у цьому питанні, але наслідки такої декларації за підтримки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини були б набагато більш далекосяжними, ніж просто заяви про неминучий вступ України до Альянсу.

Такий крок був би досить суперечливим, адже статут НАТО передбачає військову підтримку з боку всіх інших учасників у разі атаки на якусь окрему країну.

"Відкриваючи дискусію щодо гарантій, передбачених 5-ю статтею НАТО, Байден міг би прямо сказати, що гарантії не поширюються на території, які на сьогодні залишаються під російською окупацією. Як і у випадку з НДР, коли 1955 року до НАТО приєдналася ФРН", — ідеться в публікації.

Україні, за прикладом Норвегії 1949 року, можливо, не довелося б розміщувати гарнізони військ Альянсу на своїй території в мирний час.

Членство в НАТО пов'язане з ризиком: у разі повторної агресії з боку Росії перед США постане дилема — підтримувати Україну і йти на ризик війни з ядерною державою або ж відмовитися і послабити своїх союзників по всьому світу.

Нагадаємо про те, які аргументи в дослідницькому центрі RAND навели на користь дозволу ЗСУ завдавати ударів по території РФ.

Також повідомлялося, що РФ готує нові спроби великих штурмів на Куп'янському напрямку, про що заявили в 92-й ОШБр.