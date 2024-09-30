РФ готує нові спроби великих штурмів на Куп'янському напрямку, — 92 ОШБр (відео, карта)

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що за останню добу на Куп'янському напрямку українські війська відбивали штурмові дії росіян неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.

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Збройні сили Російської Федерації не мають жодних територіальних успіхів на Куп'янському напрямку на Харківщині останнім часом. Метою противника є захоплення лівого берега річки Оскіл. Про це заявив заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич в етері "Еспресо".

За його словами, російські окупанти попри свої втрати йдуть до цієї цілі.

"В останні дні вони не мали жодних територіальних здобутків. Моя особиста думка, що противник готує нові спроби великих штурмів. А поки що діють невеликі ворожі групи, які намагаються пройти зліва чи справа піхотою, десь одним БМП. Все це ми спостерігаємо, ведемо розвідку, відпрацьовуємо по тому, що бачимо", — розповів Маляревич.

Він також додав, що засоби радіоелектронної боротьби противника постійно знищуються, а не лише подавляються, адже це важливий елемент для успішних дій українських підрозділів.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За останню добу на Куп’янському напрямку відбулося 13 боїв. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.

Ситуація на Куп'янському напрямку станом на 30 вересня Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 27 вересня командир батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук розповів, що на Харківському напрямку воюють найманці з паспортами Індії.

22 вересня аналітики DeepState повідомили, що з кінця липня російські окупаційні війська просуваються від села Піщане до річки Оскіл на Куп'янському напрямку.