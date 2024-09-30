РФ готовит новые попытки крупных штурмов на Купянском направлении, — 92 ОШБр (видео, карта)

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что за последние сутки на Купянском направлении украинские войска отражали штурмовые действия россиян неподалеку Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосиново и Лозовой.

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Вооруженные силы Российской Федерации не имеют никаких территориальных успехов на Купянском направлении на Харьковщине в последнее время. Целью противника является захват левого берега реки Оскол. Об этом заявил заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич в эфире "Эспрессо".

По его словам, российские оккупанты несмотря на свои потери идут к этой цели.

"В последние дни они не имели никаких территориальных достижений. Мое личное мнение, что противник готовит новые попытки крупных штурмов. А пока действуют небольшие вражеские группы, которые пытаются пройти слева или справа пехотой, где-то одним БМП. Все это мы наблюдаем, ведем разведку, отрабатываем по тому, что видим", — рассказал Маляревич.

Он также добавил, что средства радиоэлектронной борьбы противника постоянно уничтожаются, а не только подавляются, ведь это важный элемент для успешных действий украинских подразделений.

Ситуация на Купянском направлении

За последние сутки на Купянском направлении произошло 13 боев. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосиново и Лозовой.

Ситуация на Купянском направлении по состоянию на 30 сентября Фото: deepstatemap.live

Напомним, 27 сентября командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук рассказал, что на Харьковском направлении воюют наемники с паспортами Индии.

22 сентября аналитики DeepState сообщили, что с конца июля российские оккупационные войска продвигаются от села Песчаное до реки Оскол на Купянском направлении.