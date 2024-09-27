На Харьковском направлении воюют наемники РФ с паспортами Индии: детали от 3-й ОШБр (видео)

По словам командира батальона Дмитрия Кухарчука, несмотря на большие потери противник продолжают посылать в атаки новые подразделения. Среди бойцов завербованные граждане разных стран.

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Российские оккупанты не прекращают активных боевых действий на Харьковском направлении и постоянно посылает в атаки штурмовые группы. Среди них также замечены наемники с индийскими паспортами. Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Дмитрий Кухарчук.

По его словам, несмотря на то, что вражеские штурмовые группы в Харьковской области постоянно уничтожаются Силами обороны, россияне не прекращают посылать новые подразделения.

"Мы имеем дело с 20-й армией РФ (на Харьковском направлении, — ред.). То есть это целая армия, которая представлена дивизиями и полками. Это безусловно разного рода люди. Это и мобилизованные, и контрактники, и иностранные наемники. Могу сказать, что в некоторых случаях были найдены наемники с индийскими паспортами", — заявил Дмитрий Кухарчук.

При этом, продолжает командир батальона 3-й ОШБр, в последнее время на фронте фиксируются не только наемники из Индии, но и с многих других стран. Однако это не является свидетельством того, что у России мог закончиться мобилизационный ресурс, это говорит о других вещах.

"Это свидетельствует о том, что адаптивность в этой войне имеет очень большое значение. Противник адаптируется и мы так же не должны отставать от них в этом направлении", — подытожил Дмитрий Кухарчук.

Напомним, 5 июля сообщалось, что в ходе войны в Украине погибли не менее четырех граждан Индии, что побудило правительство страны призвать Кремль к немедленному прекращению подобной вербовки.

27 августа сообщалось, что в Минобороны РФ начали вербовать индонезийцев для войны в Украине. Вербовкой занимается армянский батальон "АрБат", который входит в состав интернациональной бригады "Пятнашка". Его глава — бывший "вагнеровец" и осужденный преступник.