На Харківському напрямку воюють найманці РФ із паспортами Індії: деталі від 3-ї ОШБр (відео)

За словами командира батальйону Дмитра Кухарчука, незважаючи на великі втрати противник продовжує посилати в атаки нові підрозділи. Серед бійців завербовані громадяни різних країн.

Related video

Російські окупанти не припиняють активних бойових дій на Харківському напрямку і постійно посилають в атаки штурмові групи. Серед них також помічені найманці з індійськими паспортами. Про це в ефірі телеканалу "Київ24" розповів командир батальйону 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) Дмитро Кухарчук.

За його словами, незважаючи на те, що ворожі штурмові групи на Харківщині постійно знищуються Силами оборони, росіяни не припиняють посилати нові підрозділи.

"Ми маємо справу з 20-ю армією РФ (на Харківському напрямку, — ред.). Тобто це ціла армія, яка представлена дивізіями і полками. Це безумовно різного роду люди. Це і мобілізовані, і контрактники, і іноземні найманці. Можу сказати, що в деяких випадках були знайдені найманці з індійськими паспортами", — заявив Дмитро Кухарчук.

При цьому, продовжує командир батальйону 3-ї ОШБр, останнім часом на фронті фіксують не лише найманців з Індії, а й з багатьох інших країн. Однак це не є свідченням того, що в Росії міг закінчитися мобілізаційний ресурс, це говорить про інші речі.

"Це свідчить про те, що адаптивність у цій війні має дуже велике значення. Противник адаптується і ми так само не повинні відставати від них у цьому напрямку", — підсумував Дмитро Кухарчук.

Нагадаємо, 5 липня повідомлялося, що під час війни в Україні загинуло щонайменше четверо громадян Індії, що спонукало уряд країни закликати Кремль до негайного припинення такого вербування.

27 серпня повідомлялося, що в Міноборони РФ почали вербувати індонезійців для війни в Україні. Вербуванням займається вірменський батальйон "АрБат", який входить до складу інтернаціональної бригади "Пятнашка". Його голова — колишній "вагнерівець" і засуджений злочинець.