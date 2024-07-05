Путіну доведеться обговорити з Моді повернення індійців, які воюють в Україні, — МЗС Індії

Під час війни загинуло щонайменше чотири громадянина Індії, що спонукало уряд країни закликати до негайного припинення такого вербування.

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Уже наступного тижня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Москву з офіційним візитом. І очікується, що Моді порушить питання про повернення громадян Індії, яких обманом залучили до служби в російській армії. Про це повідомив міністр закордонних справ Індії Вінай Кватра, пише Reuters.

За останні кілька місяців було виявлено кілька випадків, коли індійців заманили в Росію обіцянками високооплачуваної роботи або освіти, а в підсумку вони воювали проти України. У травні індійська поліція заарештувала чотирьох осіб, пов'язаних із мережею торгівлі людьми, що стоїть за цією практикою.

Нарендра Моді та Володимир Путін Фото: Getty Images

Москва поки що не відреагувала на неодноразові прохання Reuters прокоментувати ситуацію.

Наразі під час війни загинуло щонайменше чотири громадянина Індії, що спонукало уряд Моді закликати до негайного припинення подібного вербування і якнайшвидшого звільнення індійців, які воюють у ЗС РФ.

За оцінками Індії, від 30 до 40 її громадян уже можуть служити в армії, повідомив міністр закордонних справ Вінай Кватра на брифінгу для ЗМІ в п'ятницю.

"Було докладено всіх зусиль, щоб громадяни Індії повернулися якомога швидше", — сказав він, додавши, що 10 індійців уже повернулися додому.

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року по обидва боки загинули тисячі людей, проте Індія, яка впродовж десятиліть підтримувала тісні стосунки з Москвою, відмовилася засудити Росію за війну, натомість закликала до припинення конфлікту за допомогою діалогу і дипломатії.

Інші країни Південної Азії вже застерегли своїх громадян від спокуси вступити в російську армію.

Шрі-Ланка посилила контроль, щоб зупинити обман своїх громадян. Уряд заявляє, що десятки людей, які бажають повернутися додому, вже беруть участь у війні проти України.

Непалець, узятий у полон ЗСУ Фото: Скриншот

Аналогічним чином у травні Непал заявив, що кілька десятків його громадян незаконно завербували в російську армію, за оцінками, щонайменше 200 із них служать на фронті, а приблизно 100 вважаються зниклими безвісти. Американські ЗМІ називають цифру в кілька тисяч.

Нагадаємо, у грудні 2023 року ЗСУ взяли в полон російського найманця з Непалу. Раніше інший полонений із цієї країни чесно зізнався, що пішов у ЗС РФ через гроші.