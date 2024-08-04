Росія використувує найманців з Єгипту до ведення бойових дій у Вовчанську, — ОТУ "Харків"

Протягом минулої доби на Харківщині відбулося 6 бойових зіткнень. Втрати росіян за цей період склали 99 осіб.

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Російські окупанти продовжують спроби вклинитися в оборону українських військ у Харківській області. Про це повідомляють в оперативно-тактичному угрупуванні (ОТУ) "Харків".

Як зазначається, у північній частині Вовчанська відмічено передачу окремих позицій противника від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії. Також до ведення бойових дій противник залучає іноземних добровольців, зокрема, громадян Єгипту.

Ворог, як повідомляється, активізував повітряну розвідку за допомогою БпЛА, проводить переміщення особового складу.

У районі населеного пункту Глибоке ворог, здійснивши переміщення та роззосередження особового складу по бойовим позиціям, безуспішно намагався атакувати позицій Сил оборони.

В районі населеного пункту Лозовая Рудка (РФ) окупанти провели евакуацію власних безповоротних втрат.

Протягом минулої доби в зоні відповідальності ОТУ відбулося 6 бойових зіткнень. Ворог завдав в напрямку українських позицій 1 ракетний та 5 авіаційних ударів, використавши 9 КАБів. Окупанти також завдали 39 ударів дронами-камікадзе та 487 разів обстріляли позиції Сил оборони України.

Безповоротні та санітарні втрати ворога за минулу добу склали 99 осіб. Також ворог недорахувався 38 одиниць озброєння та військової техніки.

Зокрема:

1 бойової броньованої машини;

1 танка;

11 артилерійських систем;

6 автомобілів;

3 одиниці спеціальної техніки;

16 БпЛА;

56 укриттів особового складу противника;

1 пункт зберігання боєприпасів.

За інформацією Генштабу, минулої доби на Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Тихого, Глибокого та Вовчанська.

Нагадаємо, на початку травня повідомлялося, що громадяни Непалу, яких Росія завербувала на війну в Україну, масово дезертують із ворожої армії.

Також ми писали про те, що наприкінці травня українські захисники взяли в полон громадянина Шрі-Ланки. Він розповів, що в російській армії опинився після того, як його фактично змусили підписати контракт.