Залягли на дно під Луганськом: найманці з Непалу масово дезертирують із ЗС РФ, — ГУР (фото)

За даними української розвідки, завербовані іноземці зіткнулися з великими втратами та стратами з боку російського командування. Тепер вони хочуть повернутися на Батьківщину, однак бояться, що їм там загрожує покарання.

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Громадяни Непалу, яких Росія завербувала на війну в Україну, масово дезертирують із ворожої армії. Інформацією про це поділилися в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ).

За даними відомства, йдеться про найманців, які закріплені за військовою частиною 29328 ЗС РФ. Вони не бажають брати участь у бойових діях через колосальні втрати після "м'ясних штурмів". Крім того, вони масово скаржаться на жорстоке ставлення з боку командирів окупантів.

Окремо в розвідці додали, що у військах противника регулярно відбуваються позасудові страти за відмову виконувати накази на полі бою. Питання фінансів відіграє не останню роль, адже обіцяних грошей громадяни Непалу не отримують.

Найманці з Непалу почали масово дезертирувати зі ЗС РФ Фото: Головне управління розвідки МО України Найманці з Непалу почали масово дезертирувати зі ЗС РФ Фото: Головне управління розвідки МО України Найманці з Непалу почали масово дезертирувати зі ЗС РФ Фото: Головне управління розвідки МО України Найманці з Непалу почали масово дезертирувати зі ЗС РФ Фото: Головне управління розвідки МО України Найманці з Непалу почали масово дезертирувати зі ЗС РФ Фото: Головне управління розвідки МО України Найманці з Непалу почали масово дезертирувати зі ЗС РФ Фото: Головне управління розвідки МО України Найманці з Непалу почали масово дезертирувати зі ЗС РФ Фото: Головне управління розвідки МО України

"Групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів окупованими українськими населеними пунктами, зокрема — на Луганщині, де перебував особовий склад в/ч 29328, але, як правило, результатів цей процес не дає. Ватажки російської мотострілецької військової частини в рапортах і доповідях "нагору" пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне "відбуття в рідну країну через землетрус", — йдеться в повідомленні.

Окремо в ГУР МОУ додали, що найманцям вкрай складно потрапити назад до Непалу з тимчасової окупованої території Луганської області. Крім того, на батьківщині їм може загрожувати кримінальна відповідальність за участь у бойових діях у складі ЗС РФ.

Найманці з Непалу почали масово дезертирувати зі ЗС РФ Фото: Головне управління розвідки МО України Найманці з Непалу почали масово дезертирувати зі ЗС РФ Фото: Головне управління розвідки МО України Найманці з Непалу почали масово дезертирувати зі ЗС РФ Фото: Головне управління розвідки МО України Найманці з Непалу почали масово дезертирувати зі ЗС РФ Фото: Головне управління розвідки МО України

У результаті, таке бажання заробити "легких" грошей обернулося для мешканців Непалу в пастку і безпечного виходу звідти не існує.

Нагадаємо, 19 березня повідомлялося, що РФ завербувала на війну проти України 2000 непальців, які прибули в країну за туристичними візами. За даними журналістів, уряд Непалу вкрай занепокоєний критичністю ситуації і збирається вжити відповідних заходів.