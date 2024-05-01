Залягли на дно під Луганськом: найманці з Непалу масово дезертирують із ЗС РФ, — ГУР (фото)
За даними української розвідки, завербовані іноземці зіткнулися з великими втратами та стратами з боку російського командування. Тепер вони хочуть повернутися на Батьківщину, однак бояться, що їм там загрожує покарання.
Громадяни Непалу, яких Росія завербувала на війну в Україну, масово дезертирують із ворожої армії. Інформацією про це поділилися в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ).
За даними відомства, йдеться про найманців, які закріплені за військовою частиною 29328 ЗС РФ. Вони не бажають брати участь у бойових діях через колосальні втрати після "м'ясних штурмів". Крім того, вони масово скаржаться на жорстоке ставлення з боку командирів окупантів.
Окремо в розвідці додали, що у військах противника регулярно відбуваються позасудові страти за відмову виконувати накази на полі бою. Питання фінансів відіграє не останню роль, адже обіцяних грошей громадяни Непалу не отримують.
"Групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів окупованими українськими населеними пунктами, зокрема — на Луганщині, де перебував особовий склад в/ч 29328, але, як правило, результатів цей процес не дає. Ватажки російської мотострілецької військової частини в рапортах і доповідях "нагору" пояснюють дезертирство непальців нісенітницями про ймовірне "відбуття в рідну країну через землетрус", — йдеться в повідомленні.
Окремо в ГУР МОУ додали, що найманцям вкрай складно потрапити назад до Непалу з тимчасової окупованої території Луганської області. Крім того, на батьківщині їм може загрожувати кримінальна відповідальність за участь у бойових діях у складі ЗС РФ.
У результаті, таке бажання заробити "легких" грошей обернулося для мешканців Непалу в пастку і безпечного виходу звідти не існує.
Нагадаємо, 19 березня повідомлялося, що РФ завербувала на війну проти України 2000 непальців, які прибули в країну за туристичними візами. За даними журналістів, уряд Непалу вкрай занепокоєний критичністю ситуації і збирається вжити відповідних заходів.