Переміщує особовий склад: РФ готується до нових штурмів у Вовчанську, — ОТУ "Харків" (карта)

Протягом минулої доби на Харківщині відбулося 6 бойових зіткнень. ЗС РФ прагнуть розширити зону присутності у північній та центральній частинах Вовчанська.

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Російські війська продовжують атакувати позиції Сил оборони України на сході нашої країни. Лише протягом поточної доби вже відбулося 5 бойових зіткнень, повідомляє оперативно-тактичне угрупування (ОТУ) "Харків".

Як повідомляється, у Вовчанську ворог переміщує особовий склад, веде наступальні дії з метою розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста. Також окупанти з району населеного пункту Шебекіно Бєлгородської області РФ застосували важку вогнеметну систему ТОС-1А.

У районі населеного пункту Глибоке противник здійснює заходи логістичного забезпечення, провів розподіл та розосередження особового складу по бойових позиціях, активізував проведення повітряної розвідки за допомогою БпЛА.

Під час перегрупування окупантів у прикордонних районах РФ поблизу населеного пункту Сотницький Козачок Силами оборони України нанесене вогневе ураження по особовому складу противника.

Протягом минулої доби у зоні відповідальності ОТУ відбулося 6 бойових зіткнень. У напрямку позицій українських військ ЗС РФ завдали 6 авіаційних ударів, використавши 6 керованих авіабомб та 11 некерованих авіаційних ракет. Окупанти також завдали 34 удари дронами-камікадзе та 468 разів обстріляли позиції Сил оборони.

Водночас, як наголошується, українські захисники посилюють підрозділи на загрозливих напрямках, продовжуючи нищити живу силу, озброєння та військову техніку російських окупантів.

Втрати ЗС РФ

Безповоротні та санітарні втрати ворога за минулу добу склали 105 осіб. Також ЗСУ знищили та пошкодили 40 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема 1 танк, 10 артилерійських систем, 7 автомобілів, 5 одиниць спеціальної техніки та 17 БпЛА.

Окрім того, силами українських бійців знищено 67 укриттів особового складу противника, 1 склад зберігання боєприпасів та стартовий майданчик для запуску дронів.

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що у Вовчанську ворог провів евакуацію санітарних втрат, здійснив внутрішню ротацію особового складу та здійснив забезпечення передових позицій боєкомплектом і провізією, готуючись до штурмових дій.

Також Фокус писав, що уссурійські десантники з 83-ї ОДШБр армії Росії після зустрічі з морпіхами 36-ї Окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського втратили штурмову групу під Вовчанськом.