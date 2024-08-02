Провели евакуацію і завезли нових: ЗС РФ готуються до нового штурму Вовчанська, — ОТУ "Харків"

За даними командування, у Харківській області противник вивіз санітарні втрати та здійснив ротацію особового складу. Сили оборони ефективно реагують на загрози з боку окупантів.

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У Харківській області ситуація залишається дуже складною, адже російські окупанти продовжують спроби штурмів з метою захоплення нових територій. Деталями поділилися представники ОТУ "Харків".

За даними командування, війська противника, як і раніше, атакують позиції Сил оборони, і найбільша активність ЗС РФ проявляється в районі населеного пункту Вовчанськ, який росіяни бажають узяти під свій контроль.

"У Вовчанську ворог провів евакуацію санітарних втрат, здійснив внутрішню ротацію особового складу та здійснив забезпечення передових позицій боєкомплектом і провізією. У кварталі дев'ятиповерхівок проводить підготовчі заходи до штурмових дій", — ідеться в повідомленні.

Крім того, продовжують в ОТУ "Харків", під час одиночного переміщення ЗС РФ також намагаються накопичити особовий склад у підвальних приміщеннях, щоб надалі наступати на позиції Сил оборони.

Біля населеного пункту Глибоке було зафіксовано перегрупування штурмових груп та противник провів мінування місцевості. Загалом на місцевості за добу відбулося щонайменше 5 бойових зіткнень.

"Сили оборони України адекватно реагують на дії противника, на загрозливих напрямках посилюють підрозділи, що обороняються та продовжують знищувати живу силу, озброєння та військову техніку російських окупантів", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що бійці 3-ї ОШБр змусили ворога не стріляти в них у Харківській області. Завдяки обману військові з Третьої штурмової бригади змогли впритул підійти до ворожих позицій і відкрити вогонь по окупантах. Після цього посадку зачистили за допомогою "скидів".