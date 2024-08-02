Провели эвакуацию и завезли новых: ВС РФ готовятся к новому штурму Волчанска, — ОТУ "Харьков"

По данным командования, в Харьковской области противник вывез санитарные потери и осуществил ротацию личного состава. Силы обороны эффективно реагируют на угрозы со стороны оккупантов.

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В Харьковской области ситуация остается очень сложной, ведь российские оккупанты продолжают попытки штурмов с целью захвата новых территорий. Деталями поделились представители ОТУ "Харьков".

По данным командования, войска противника по-прежнему атакуют позиции Сил обороны и самая большая активность ВС РФ проявляется в районе населенного пункта Волчанск, который россияне желают взять под свой контроль.

"В Волчанске враг провел эвакуацию санитарных потерь, осуществил внутреннюю ротацию личного состава и осуществил обеспечение передовых позиций боекомплектом и провизией. В квартале девятиэтажек проводит подготовительные мероприятия к штурмовым действиям", — говорится в сообщении.

Кроме того, продолжают в ОТУ "Харьков", в ходе одиночного перемещения ВС РФ также пытаются накопить личный состав в подвальных помещениях, чтобы в дальнейшем наступать на позиции Сил обороны.

Возле населенного пункта Глубокое было зафиксировано перегруппировку штурмовых групп и противник провел минирование местности. Всего на местности за сутки произошло не менее 5 боевых столкновений.

"Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия противника, на угрожающих направлениях усиливают подразделения, которые обороняются и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа сообщалось, что бойцы 3-й ОШБр заставили врага не стрелять в них в Харьковской области. Благодаря обману военные из Третьей штурмовой бригады смогли вплотную подойти к вражеским позициям и открыть огонь по оккупантам. После этого посадку зачистили с помощью "сбросов".