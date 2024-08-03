Перемещает личный состав: РФ готовится к новым штурмам в Волчанске, — ОТГ "Харьков" (карта)

За прошедшие сутки на Харьковщине произошло 6 боевых столкновений. ВС РФ стремятся расширить зону присутствия в северной и центральной частях Волчанска.

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Российские войска продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины на востоке нашей страны. Только в течение текущих суток уже произошло 5 боевых столкновений, сообщает оперативно-тактическая группировка (ОТГ) "Харьков".

Как сообщается, в Волчанске враг перемещает личный состав, ведет наступательные действия с целью расширения зоны контроля в северной и центральной частях города. Также оккупанты из района населенного пункта Шебекино Белгородской области РФ применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А.

В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет мероприятия логистического обеспечения, провел распределение и рассредоточение личного состава по боевым позициям, активизировал проведение воздушной разведки с помощью БпЛА.

Во время перегруппировки оккупантов в приграничных районах РФ вблизи населенного пункта Сотницкий Казачок Силами обороны Украины нанесено огневое поражение по личному составу противника.

За прошедшие сутки в зоне ответственности ОТГ произошло 6 боевых столкновений. В направлении позиций украинских войск ВС РФ нанесли 6 авиационных ударов, использовав 6 управляемых авиабомб и 11 неуправляемых авиационных ракет. Оккупанты также нанесли 34 удара дронами-камикадзе и 468 раз обстреляли позиции Сил обороны.

В то же время, как отмечается, украинские защитники усиливают подразделения на угрожающих направлениях, продолжая уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери ВС РФ

Безвозвратные и санитарные потери врага за минувшие сутки составили 105 человек. Также ВСУ уничтожили и повредили 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе 1 танк, 10 артиллерийских систем, 7 автомобилей, 5 единиц специальной техники и 17 БпЛА.

Кроме того, силами украинских бойцов уничтожено 67 укрытий личного состава противника, 1 склад хранения боеприпасов и стартовая площадка для запуска дронов.

Напомним, 2 августа сообщалось, что в Волчанске враг провел эвакуацию санитарных потерь, осуществил внутреннюю ротацию личного состава и осуществил обеспечение передовых позиций боекомплектом и провизией, готовясь к штурмовым действиям.

Также Фокус писал, что уссурийские десантники из 83-й ОДШБр армии России после встречи с морпехами 36-й Отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского потеряли штурмовую группу под Волчанском.