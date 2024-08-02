Ко дню "вэдэвэ": николаевские морпехи разгромили уссурийских десантников под Волчанском (фото)

Морпехи встретили оккупантов гранатами, дальше на них охотились ударные дроны.

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На Харьковщине "День ВДВ" для группы российских десантников из Уссурийска оказался совсем не праздничным. Они потеряли штурмовую группу под Волчанском. Об этом сообщили в пресс-службе 36-й Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

"Ко дню "вэдэвэ". Разведчики и воины черного батальона николаевских морпехов встречают "спецов" гранатами, после чего оккупанты ранеными отходят к своим норам, где их гостеприимно ждали "бутылки" (ударные дроны) Белинковцев", — говорится в публикации.

На обнародованном видео военнослужащие николаевской 36-й бригады морской пехоты ВСУ атакуют дронами под Волчанском штурмовую группу уссурийских десантников из 83-й ОДШБр армии России. Вражеские солдаты под давлением были вынуждены отступить с большим количеством тяжелораненых бойцов.

Напомним, что 2 августа сообщалось, что в Волчанске враг провел эвакуацию санитарных потерь, осуществил внутреннюю ротацию личного состава и осуществил обеспечение передовых позиций боекомплектом и провизией. В квартале девятиэтажек проводит подготовительные мероприятия к штурмовым действиям.