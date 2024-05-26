З Burger King на війну: полонений найманець зі Шрі-Ланки розповів, як потрапив в Україну

Лакшита взяли в полон у Донецькій області. Він розповів, що у ЗС РФ опинився разом зі своїми друзями.

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На східному фронті українські захисники взяли в полон громадянина Шрі-Ланки. Він розповів, що в російській армії опинився після того, як його фактично змусили підписати контракт, після того, як у нього закінчувалася віза. І обіцяли російський паспорт йому самому та його родині. Про це повідомляє "24 канал".

Лакшите в Росію приїхав на заробітки. Інтерв'ю в нього взяли в лікарні, де йому надали допомогу. В іноземця — осколкові поранення обличчя та черевної порожнини, а також гематоми очей. Про те, що він поранений — його батьки не знають.

Він розповів, що в РФ спочатку працював на м'ясокомбінаті, а потім став кухарем у кафе Burger King у Москві. Але робоча віза закінчувалася і до нього прийшли якісь люди, які почали йому погрожувати в'язницею, якщо він не підпише контракт на рік із російською армією. Обіцяли російські паспорти для самого Лакшита та його батьків. А також високу зарплату.

Лакшите в лікарні Фото: "24 Канал"

Лакшіте розповів, що не розумів, що на нього чекає і не знав, що було в підписаних ним документах. Він знає лише свою рідну мову, трохи англійську та російську.

Йому обіцяли, що він допомагатиме на кухні, але в підсумку він опинився на передовій. Обіцяних грошей йому не виплатили: тільки одноразово заплатили 243 тисячі рублів (майже 2700 доларів).

На Донеччині позицію, де перебував Лакшите, атакував український дрон. Він отримав поранення, але евакуації з боку російської армії не дочекався. Його підібрали бійці ЗСУ.

Нагадаємо, 16 травня агентство Reuters повідомляло, що Шрі-Ланка відправить делегацію в Росію, щоб допомогти репатріювати чоловіків, яких обманом відправили на війну в Україну.

Кампанії ЗС РФ у соціальних мережах через WhatsApp націлені на колишніх військовослужбовців, обіцяючи їм високу зарплату і громадянство, заявило міністерство оборони Шрі-Ланки.

Така перспектива притягує жителів цієї держави, оскільки Шрі-Ланка щосили намагається вийти з найгіршої фінансової кризи за понад сім десятиліть, що призвела до подвоєння рівня бідності та змусила мігрувати сотні людей.

Раніше в травні влада Шрі-Ланки почала розслідування повідомлень про те, що її громадян, які здебільшого пройшли військову підготовку, продають для участі у війні в Україні, повідомив державний міністр закордонних справ Тарака Баласурія.

Шрі-Ланка переживає кризу і багато військових залишилися без роботи Фото: Hindustan Times

"Основне завдання полягає у визначенні точної кількості осіб у Росії. За неофіційними даними, у Росії перебуває приблизно 600–800 осіб зі Шрі-Ланки", — повідомив він журналістам.

За даними міністерства оборони острівної держави, влада Шрі-Ланки отримала 288 скарг від членів родин громадян, які незаконно виїхали воювати в Україну, і заарештувала сімох осіб, зокрема генерал-майора у відставці, за причетність до торгівлі людьми. В Україні загинули щонайменше 16 військовослужбовців Шрі-Ланки у відставці, повідомили в міністерстві.

Через кризу Шрі-Ланку покинули багато колишніх військових Фото: Hindustan Times

У 2009 році Шрі-Ланка завершила 26-річну громадянську війну між сепаратистськими тамільськими повстанцями та урядовими силами. Після конфлікту багато військовослужбовців Шрі-Ланки звільнилися з чинної служби.

Нагадаємо, крім громадян Шрі-Ланки, на боці росіян воюють також непальці. Так, у грудні минулого року українські військові взяли в полон чергового найманця. Контракт із російською армією вони підписують через гроші.