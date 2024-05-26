Из Burger King на войну: пленный наемник с Шри-Ланки рассказал, как попал в Украину

Лакшите взяли в плен в Донецкой области. Он рассказал, что в ВС РФ оказался вместе со своими друзьями.

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На восточном фронте украинские защитники взяли в плен гражданина Шри-Ланки. Он рассказал, что в российской армии оказался после того, как его фактически заставили подписать контракт, после того, как у него заканчивалась виза. И обещали российский паспорт ему самому и его семье. Об этом сообщает "24 канал".

Лакшите в Россию приехал на заработки. Интервью у него взяли в больнице, где ему оказали помощь. У иностранца — осколковые ранения лица и брюшной полости, а также гематомы глаз. О том, что он ранен — его родители не знают.

Он рассказал, что в РФ сначала работал на мясокомбинате, а потом стал поваром в кафе Burger King в Москве. Но рабочая виза заканчивалась и к нему пришли некие люди, которые начали ему угрожать тюрьмой, если он не подпишет контракт на год с российской армией. Обещали российские паспорта для самого Лакшите и его родителей. А также высокую зарплату.

Лакшите в больнице Фото: "24 Канал"

Лакшите рассказал, что не понимал, что его ждет и не знал, что было в подписанных им документах. Он знает лишь свой родной язык, немного английский и русский.

Ему обещали, что у него он будет помогать на кухне, но в итоге он оказался на передовой. Обещанных денег ему не выплатили: только единоразово заплатили 243 тысячи рублей (около 2700 долларов).

В Донецкой области позицию, где находился Лакшите, атаковал украинский дрон. Он получил ранения, но эвакуации со стороны российской армии не дождался. Его подобрали бойцы ВСУ.

Напомним, 16 мая агентство Reuters сообщало, что Шри-Ланка отправит делегацию в Россию, чтобы помочь репатриировать мужчин, которых обманом отправили на войну в Украину.

Кампании ВС РФ в социальных сетях через WhatsApp нацелены на бывших военнослужащих, обещая им высокую зарплату и гражданство, заявило министерство обороны Шри-Ланки.

Такая перспектива притягивает жителей этого государства, поскольку Шри-Ланка изо всех сил пытается выйти из худшего финансового кризиса за более чем семь десятилетий, который привел к удвоению уровня бедности и заставил мигрировать сотни людей.

Ранее в мае власти Шри-Ланки начали расследование сообщений о том, что ее граждан, в основном прошедших военную подготовку, продают для участия в войне на Украине, сообщил государственный министр иностранных дел Тарака Баласурия.

Шри-Ланка переживает кризис и многие военные остались без работы Фото: Hindustan Times

"Основная задача заключается в определении точного количества лиц в России. По неофициальным данным, в России находится примерно 600–800 человек из Шри-Ланки", — сообщил он журналистам.

По данным министерства обороны островного государства, власти Шри-Ланки получили 288 жалоб от членов семей граждан, которые незаконно уехали воевать в Украину, и арестовали семь человек , в том числе генерал-майора в отставке, за причастность к торговле людьми. В Украине погибли по меньшей мере 16 военнослужащих Шри-Ланки в отставке, сообщили в министерстве.

Из-за кризиса Шри-Ланку покинули многие бывшие военные Фото: Hindustan Times

В 2009 году Шри-Ланка завершила 26-летнюю гражданскую войну между сепаратистскими тамильскими повстанцами и правительственными силами. После конфликта многие военнослужащие Шри-Ланки уволились с действующей службы.

Напомним, кроме граждан Шри-Ланки, на стороне россиян воюют также непальцы. Так, в декабре прошлого года украинские военные взяли в плен очередного наемника. Контракт с российской армией они подписывают из-за денег.