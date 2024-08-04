Россия использует наемников из Египта для ведения боевых действий в Волчанске, — ОТГ "Харьков"

За прошедшие сутки на Харьковщине произошло 6 боевых столкновений. Потери россиян за этот период составили 99 человек.

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Российские оккупанты продолжают попытки вклиниться в оборону украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщают в оперативно-тактической группировке (ОТГ) "Харьков".

Как отмечается, в северной части Волчанска отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии. Также к ведению боевых действий противник привлекает иностранных добровольцев, в частности, граждан Египта.

Враг, как сообщается, активизировал воздушную разведку с помощью БпЛА, проводит перемещение личного состава.

В районе населенного пункта Глубокое враг, осуществив перемещение и рассредоточение личного состава по боевым позициям, безуспешно пытался атаковать позиции Сил обороны.

В районе населенного пункта Лозовая Рудка (РФ) оккупанты провели эвакуацию собственных безвозвратных потерь.

За прошедшие сутки в зоне ответственности ОТГ произошло 6 боевых столкновений. Враг нанес в направлении украинских позиций 1 ракетный и 5 авиационных ударов, использовав 9 КАБов. Оккупанты также нанесли 39 ударов дронами-камикадзе и 487 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

Безвозвратные и санитарные потери врага за минувшие сутки составили 99 человек. Также враг недосчитался 38 единиц вооружения и военной техники.

В частности:

1 боевой бронированной машины;

1 танк;

11 артиллерийских систем;

6 автомобилей;

3 единицы специальной техники;

16 БпЛА;

56 укрытий личного состава противника;

1 пункт хранения боеприпасов.

По информации Генштаба, за прошедшие сутки на Харьковском направлении происходило шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Тихого, Глубокого и Волчанска.

Напомним, в начале мая сообщалось, что граждане Непала, которых Россия завербовала на войну в Украину, массово дезертируют из вражеской армии.

Также мы писали о том, что в конце мая украинские защитники взяли в плен гражданина Шри-Ланки. Он рассказал, что в российской армии оказался после того, как его фактически заставили подписать контракт.