2 км до логістики: ЗС РФ погіршують ситуацію під Куп'янськом, рвуться до Осколу, — DeepState

Починаючи з кінця липня російські війська просуваються від села Піщане до річки Оскіл та траси Р79, пояснили аналітики DeepState. Просування небезпечне, оскільки ЗСУ використовують трасу як логістичний шлях для угрупування у Харківській області.

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Підрозділи ЗС РФ розвивають успіхи на Куп'янському напрямку і знайшли "слабке місце" на одній з ділянок фронту. Ворог просунувся на 2 км і став ще ближчим до дороги, яку Сили оборони використовують для логістики на плацдармі вздовж річки Оскіл і поруч з селищем Борова. Про загрозливу ситуацію на межі Харківської та Луганської областей аналітики DeepState розповіли у Telegram-каналі.

Допис аналітиків щодо ситуації на Куп'янському напрямку з'явився у мережі вдень 22 вересня. Вони повідомили, що ЗС РФ тиснуть біля села Піщане (півд.) в Харківській області і спершу намагались вийти на височину біля села Кулісниківка. Бійці ЗСУ дали відсіч цим спробам, тоді ворог знайшов "слабину" на сусідній ділянці — південніше, у напрямку села Кругляківка. Аналітики наголосили, що російські війська намагаються вийти на трасу Р79, яка прямує від Борової до Куп'янська. Ця траса є "основним логістичним шляхом" українських бійців, ідеться у дописі.

На карті бойових дій проєкту DeepState вказано, що з 21 на 22 вересня ворог просунувся на 2 км у бік Кругляківки. До траси Р79 і мосту через річку Оскіл — приблизно стільки ж.

Бої на Донбасі - карта DeepState про Куп'янськ та Піщане 22 вересня Фото: DeepState Бої на Донбасі - топографічна карта біля Піщаного і Куп'янська Фото: topographic-map.com

У дописі наголошується, що бійці Сил оборони дають відсіч ворогу, використовуючи, зокрема, FPV-дрони. Водночас росіяни також активною б'ють безпілотниками та іншими видами зброї, які стирають населені пункти і переправи. Якщо командування ЗС РФ підтягне на даний відтинок резерви, то ситуація ще погіршиться, попередили аналітики.

"Наявний ресурс дасть їм змогу розвивати свій успіх і загрожує обриву логістики, що стане дуже поганим наслідком", — підсумували аналітики DeepState.

Бої на Донбасі - DeepState про ситуацію під Куп'янськом 22 вересня Фото: Скриншот

Бої на Донбасі — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 22 вересня, не згадують про особливу небезпеку на Куп'янському напрямку. Командування повідомило, що тут відбулось дев'ять атак ЗС РФ, а південніше, під Лиманом — до п'яти.

Зазначимо, село Піщане, від якого тягнеться клин до логістичного шляху ЗСУ, ворог окупував 24 липня, свідчать дані DeepState. 16 вересня вони попередили про загрозу на даному відтинку фронту на Донбасі. При цьому наголошується, що росіяни не лише переріжуть логістику, а й розріжуть на дві частини плацдарм на Куп'янському напрямку. Одна частина, менша, розташована поруч з Куп'янськом, друга частина, більша, тягнеться від Борової до міста Оскіл.

Нагадуємо, 20 вересня проєкт DeepState повідомив про просування ЗС РФ на Курахівському напрямку і про те, як росіяни пішли в обхід, втомившись атакувати "в лоб". Тим часом військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Гусь" пояснив, що ворог вже ослаб і не здатен наступати дочасно у трьох напрямках.