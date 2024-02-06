"Намагаються знайти будь-яку щілину в обороні": у ЗСУ розповіли про бої під Куп'янськом (карта)

Противник активізував штурмові дії біля Синьківки, і коли зазнає невдачі, посилює артилерійські та авіаудари по населених пунктах.

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Російські війська активізували наступальні дії на Куп'янському напрямку. Зокрема, окупанти збільшили кількість штурмів у районі населеного пункту Синьківка, але при цьому противник використовує менше бойової техніки. Про те, як складається обстановка на одній із найгарячіших ділянок фронту, розповіла 6 лютого в інтерв'ю "Суспільному" прессекретарка 14-ої ОМБр Надія Замрига.

За її словами, останнім часом було помічено певне затишшя і навіть був день, коли ворог не вдавався до штурмів, проте минулої доби підрозділи ЗС РФ провели вісім атак, і "як щури" намагалися знайти пролом в українській обороні.

"Це говорить про те, що противник за цей час встиг поповнити свої запаси особовим складом, боєкомплектом, і знову відновив свої марні спроби йти в атаку і шукати слабке місце в обороні нашої бригади. Це йому не вдається", — сказала Замрига.

За минулу добу ЗС РФ втратили 10 солдатів, ще 20 були поранені. Прессекретарка зазначила, що коли росіяни зазнають невдачі й зазнають втрат, вони "скаженіють" і посилюють артилерійський вогонь та авіаудари по населених пунктах.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку. 5 січня 2024 року. Джерело: deepstatemap Карта бойових дій на Куп'янському напрямку. 5 лютого 2024 року. Джерело: deepstatemap

Водночас було помічено, що окупанти стали менше застосовувати військову техніку поблизу Синьківки, ймовірно, зробивши певні висновки в плані втрат. Але все ж противник ще володіє достатнім людським ресурсом, щоб продовжувати чинити тиск на цій ділянці.

"Завдяки шаленій роботі аеророзвідки, це їм не вдається, вчасно виявляється і ще на підходах до передових позицій наших підрозділів досить успішно знищуються. Однак сказати, що їхній дух впав і ніхто не піде на штурм, це було б легковажно з нашого боку", — підсумувала Замрига.

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Нагадаємо, за інформацією РНБО, Збройні сили РФ концентрують значні сили на Куп'янському напрямку. Водночас видання Forbes пише, що росіяни переміщують до населеного пункту 500 танків, до 600 бойових машин, сотні гаубиць і розгортають 40 тисяч військовослужбовців.