Атакують майже в окопах: на Куп'янському напрямку ЗСУ перейшли в частковий контрнаступ, — BILD

ЗСУ вдалося зайняти деякі російські позиції поблизу Куп'янська. Водночас росіяни перейшли в оборону та вже понад 2 тижні атакують лише піхотою.

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На Куп'янському напрямку російські окупанти призупинили наступ і перейшли в оборону, а ЗСУ подекуди в контрнаступ. Про це повідомляє аналітик BILD Юліан Рьопке.

За даними журналіста, із кінця грудня ЗС РФ припинили масштабні атаки бронетехніки на село Синьківка Харківської області, яке вони намагалися захопити, щоб розвинути подальший наступ на місто Куп'янськ. Уже близько двох тижнів в атаку там ідуть лише окремі піхотні частини без підтримки бронетехніки.

Водночас Збройним силам України вдалося перейти в частковий контрнаступ і захопити позиції росіян поблизу Куп'янська.

"В атаках українці використовують важку бронетехніку, наприклад, шведські БМП Strf 90. Вони підходять на відстань кількох метрів до російських окопів, що чинить не лише вогневий, а й психологічний вплив на противника", — пише BILD.

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