ЗС РФ концентрує значні сили під Куп'янськом: у РНБО оцінили загрозу

За словами глави Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, на Заході повинні розуміти серйозність ситуації і допомагати зброєю.

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Окупаційні війська концентрують значні сили під Куп'янськом Харківської області. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в Telegram.

Нещодавно у виданні Forbes заявили, що Росія нібито переміщує до Куп'янська 500 танків, до 600 бойових машин, сотні гаубиць і розгортає 40 тисяч військовослужбовців. Згідно з публікацією, захоплення Куп'янська є основною метою російських сил.

Але за словами Коваленка, представлена Forbes статистика дещо розходиться з реальним станом справ.

"Потрібно, щоб на Заході розуміли серйозність ситуації, особливо ті, хто ухвалює рішення про допомогу. І бажано, щоб там пам'ятали про американські інтереси теж", — додав Коваленко.

Він підкреслив, що нереалістично припускати, що всі проблеми буде вирішено до грудня 2024 року, особливо якщо Україна опиниться в більш уразливому становищі.

"Навпаки, тоді доведеться давати ще більше зброї і швидко, тому що Путін ніколи не піде на умови. Його мета — знищення України. І змусити його піти на якісь умови можливо тільки силою, а не слабкістю", — наголосив глава ЦПД.

Раніше Фокус писав, що, за оцінкою генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, ЗС РФ можуть повторити похід на столицю і закликав готуватися до оборони . Військові аналітики вважають, що ймовірність такого сценарію найближчим часом мінімальна, а політологи бачать підтекст для необхідності посилити мобілізацію.

Фокус писав 2 лютого, що ЗС РФ не вдалося захопити село Табаївка в Харківській області. Бійці ЗСУ продовжують тримати оборону проти 40-тисячної армії противника, зібраної для взяття Куп'янська.