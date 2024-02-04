Ведуться важкі бої: в ОВА відреагували на підготовку ЗС РФ до наступу на Куп'янськ

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов нагадав, що росіяни ведуть наступ на цьому напрямку з лютого 2022 року. Щодня противник застосовує артилерію, РСЗВ, дрони, авіабомби КАБ і ФАБ для ударів по позиціях і мирних містах.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію видання Forbes про наступ росіян на Куп'янському напрямку. Про це він повідомив у себе в Telegram.

"Армія Росії наступає на цьому напрямку з лютого 2022-го року. І з часу контрнаступу Збройних сил України окупанти не полишали намірів знову відвоювати ці території, адже для них це логістично важливий напрямок. Тому щодня ворог не припиняє завдавати ударів: КАби, ФАБи, артилерія, РСЗВ, дрони — РФ застосовує на Куп'янщині весь арсенал зброї", — написав Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА додав, що на всіх ділянках фронту понад пів року тривають важкі бої, росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності. Але ЗСУ відбивають атаки ворога.

"Ми постійно посилюємо обороноздатність усієї області. Збройні сили готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки", — резюмував Синєгубов.

Нагадаємо, 4 лютого у виданні Forbes повідомили, що для наступу на Куп'янськ Харківської області Росія стягнула 500 танків, до 600 одиниць бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч військ. За інформацією журналістів, у планах Кремля до кінця березня 2024 року повністю захопити Донбас і частину Харківської області до річки Оскіл. "Дедлайн" обрано спеціально, щоб показати результат до президентських виборів.

Раніше Фокус писав, що, за оцінкою генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, ЗС РФ можуть повторити похід на столицю, тому він закликав готуватися до оборони. Військові аналітики вважають, що ймовірність такого сценарію найближчим часом мінімальна, а політологи бачать підтекст для необхідності посилити мобілізацію.

Фокус писав 2 лютого, що ЗС РФ не вдалося захопити село Табаївка в Харківській області. Бійці ЗСУ продовжують тримати оборону проти 40-тисячної армії противника, зібраної для взяття Куп'янська.