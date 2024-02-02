Б'ються проти 40-тисячного війська РФ: у ЗСУ заперечили втрату Табаївки (відео)

Противник тримає на Куп'янському напрямку більш як 400 гармат, розповів речник ОСУВ "Хортиця". Між ЗСУ та ЗС РФ відбуваються артилерійські дуелі.

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Російським підрозділам не вдалось захопити село Табаївку у Харківській області. Бійці ЗСУ продовжують тримати оборону проти 40-тисячної армії противника, зібраної для взяття Куп'янська. Про деталі поточної ситуації на східному напрямку в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Євлаш заявив, що Сили оборони продовжують тримати позиції під Куп'янськом і втрат території немає. Зокрема, Табаївка — не під контролем ЗС РФ: тривають бої, відбувається обмін артилерійськими ударами.

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"Наразі село не перебуває під контролем окупантів, там тривають артилерійські дуелі", — ідеться у коментарі речника.

Також представник ОСУВ "Хортиця" перелічив засоби, які ворог зібрав, щоб окупувати Куп'янськ. З його слів, це 40 тисяч живої сили, 500 танків, 650 бойових бронемашин (ББМ), 430 артилерійських гармат та близько 200 — РСЗВ.

Під Бахмутом — ще більше російське угрупування: майже 60 тис. осіб живої сили, стільки ж танків, майже удвічі більше ББМ (близько 1100 шт.), дещо більше гармат (534 шт.), заявив Євлаш.

Табаївка — село у Харківській області, розташоване за 20 км на південний схід від Куп'янська. 29 січня в Міноборони РФ відзвітували про взяття населеного пункту. Речник командування Володимир Фітьо 30 січня заявив, що противник не окупував населений пункт: там болотиста місцевість і у російських військ далеко не все гаразд.

На онлайн-карті бойових дій DeepState село Табаївка позначена як "сіра зона". Табаївка розташована на шосе, яке прямує від Сватового у Луганській області до Куп'янська у Харківській.

Село Табаївка - де розташоване Фото: DeepState

Бої за Куп'янськ — деталі

Зазначимо, російське командування намагається повернути контроль над Куп'янськом, який ЗСУ звільнили восени 2022 року. Бойові дії противника активізувались восени 2023 року: у якийсь момент там зібрали 100 тис. осіб живої сили, розповіли представники українського командування.

Один з напрямків російських атак — село Синьківка, звідки до Куп'янська — близько чотирьох кілометрів. Під час однієї зі спроб прориву противник втратив біля цього населеного пункту цілу колону танків. Західні ЗМІ зауважили уміле використання бійцями ЗСУ різних засобів ураження. 22 січня Генштаб ЗСУ визнав втрату села Крохмального (за 1 км на південний схід від Табаївки). При цьому запевнили, що стратегічного значення цей населений пункт не має.

30 січня у західних ЗМІ розповіли про оборонні споруди, які зводять українці, щоб зупинити можливий наступ противника. Серед іншого, описали фортифікації під Куп'янськом — це бетонні або металеві командні пункти та лінії бетонних пірамід, обплетених тросами.

Нагадуємо, 1 лютого військовий експерт пояснив особливості географії Херсонщини біля села Кринки. З його слів, є певні особливості, які дозволяють ЗСУ втримувати 77-тисячне військо.