Наступ РФ під Куп'янськом і успіхи ЗСУ: чому вдала оборона не гарантує перемоги, — WSJ

Експерти розповіли про успішну оборону ЗСУ на полі бою. Однак, якщо в України не буде підтримки Заходу, то РФ отримає перевагу завдяки внутрішнім ресурсам та успішній співпраці з Іраном та КНДР.

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Українські військові на Харківщині використали мінні загородження, повторивши тактику ЗС РФ під час контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Крім того, бійці вдало використали дрони, щоб із засідки знищити колону російських танків, які намагались прорватись до Куп'янська через Синьківку. Однак РФ ще має інструменти, які можуть дати можливість перемогти президенту Володимиру Путіну. Про деталі ситуації на російсько-українській війні розповіли на порталі The Wall Street Journal (WSJ).

Журналісти WSJ спершу проаналізували успішну засідку ЗСУ, завдяки якій вдалось зупинити колону російських танків наприкінці грудня 2023 року.

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Потім розмістили оцінки експертів щодо того, чи може така тактика зупинити майбутні спроби ЗС РФ наступати. Експерти заявили, якщо Захід припинить підтримувати Україну, зіграє свою роль більша кількість населення Росії і закупівля снарядів в Ірану і Північної Кореї.

Війна в Україні — деталі боїв під Куп'янськом

На відео з місця бою біля Синьківки на порталі WSJ виділили наступні етапи, які завершились "тактичним провалом ЗС РФ" і перемогою підрозділів ЗСУ:

спершу українці замінували поле, залишивши вузьку дорогу між кущами;

цією дорогою рушили вперед російські танки;

по першому танку вдарили з ПТРК;

по останньому танку вдарили з дрона;

за піхотою, яка утікала з підбитих бронемашин, серед кущів почали полювати БПЛА;

решта танків пробували розвернутись, але підірвались на мінах.

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Про те, що українці вдало налагодили оборону, свідчить те, що росіяни мають мало здобутків протягом боїв 2023 року, — ідеться лише про "плюс 0,15%", підрахував OSINT-розслідувач групи Black Bird Group Еміль Кастехельмі, якого процитували на WSJ.

Однак і ЗСУ не здобули суттєвих перемог. Причина — неможливість здобути перевагу на лінії фронту наявними у обох сторін засобами, тобто мінами, дронами, артилерією.

"На цьому етапі війни жодна зі сторін не змогла створити вирішальну вогневу перевагу", — так заявив співрозмовник журналістів, незалежний військовий аналітик, Франц-Штефан Гаді.

Однак експерти наголосили, що "повний тактичний провал", який показали росіяни, наприклад, під Синьківкою, не обіцяє перемоги для України. Перелічили, завдяки чому РФ може отримати можливість успішно наступати у 2024 році:

постачання ракет з Ірану та Північної Кореї;

нарощення внутрішнього промислово виробництва, зокрема, і снарядів;

перевага у дронах та засобах радіоелектронної боротьби;

більша кількість населення.

Врешті, ексгенеральний директор Королівського інституту об’єднаних служб і лондонського наукового центру оборони Майкл Кларк підсумував: якщо Захід не надасть Україні допомогу, то РФ отримає перевагу в артилерії і "протягом решти року росіяни могли б захопити решту Донбасу".

Зазначимо, 27 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про активізацію військ противника на східному відрізку фронту. Зі слів чиновника, росіяни тиснуть на села Синьківку й Табаївку, щоб підібратись до Куп'янська з півдня. Тим часом 29 січня речник Сухопутних військ Олександр Фітьо заявив, що ворог успіху не має і не захопив Табаївку, про окупацію якої раніше заявили в Міноборони РФ.