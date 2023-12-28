"Як день бабака": ЗСУ відбили атаку бронемашин РФ під Куп'янськом (відео)

Протягом одного бою росіяни втратили колону танків, яка рухалась посеред поля з іншими підбитими танками, свідчить відео українських військових.

Related video

Танковий підрозділ ЗС РФ намагався атакувати позиції ЗСУ на Куп'янському відтинку фронту. Для атаки росіяни обрали те ж місце, де перед цим втратили пів десятка бронемашин. Перебіг чергового російського штурму бійці ЗСУ показали на відео, опублікованому волонтером та громадським діячем Сергієм Стерненком у дописі X (раніше — Twitter).

Важливо

Танкісти ЗСУ розказали про бойову работу рідкісного командирського танку Т-64БВ-1-К (фото)

Стерненко вказав, що на відео зафіксовано бойову роботу двох підрозділів ЗСУ — 14 ОМБр та 30 ОМБр. Перші кадри запису показують, як через поле мчать чотири російських танки. При цьому біля колії, якою вони рухаються, стоять близько 4-5 російських бронемашин, знищених під час попередньої атаки. За мить перший український снаряд влучає по "голові" колони, потім підривається "хвіст". Наступні кадри показують влучання у решту російських машин: під час одного якісь рештки відлетіли на кілька десятків метрів.

У дописі не вказано, коли саме російських танковий підрозділ штурмував позиції ЗСУ під Куп'янськом. Однак волонтер зазначив, що відбувається "день бабака" — ворог раз за разом повторює невдалі атаки на тому ж місці.

Бої на сході — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 28 грудня вказано, що протягом останньої доби росіяни атакували дев'ять разів. Основні напрямки атак — на Синьківку та східніше села Іванівки. Також були штурмові дії на інших відтинках східного фронту: під Лиманом — 3 атаки, під Бахмутом — 2, під Авдіївкою — 32, біля Мар'їнки та Вербового — по 3.

Зазначимо, 16-18 грудня ЗМІ розповіли про посилення штурмових дій росіян у напрямку Куп'янська. Один з військових експертів заявив, що ворог планує захопити місто до новорічних свят — таке завдання Кремля отримали російські військові. Про це ж повідомив військовополонений, якого бійці ЗСУ захопили на даному відтинку фронту. З його слів, дедлайн для Куп'янська — до нового року або до виборів президента РФ у березні 2024 року.

Нагадуємо, українські військові показали, як виглядає село Роботине у Запорізькій області після шести місяців боїв. Тим часом в Офісі генерального прокурора відреагували на відео, на якому росіяни розстрілюють українців: повідомили, що відкрили справу і знають імена злочинців.