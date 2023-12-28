Розстріл бійців під Роботиним: слідство встановило підозрюваних у страті (відео)

До розстрілу українських бійців причетні "псковські десантники", які раніше чинили звірства на Київщині.

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В Офісі генпрокурора України назвали ймовірних підозрюваних у розстрілі трьох українських військовополонених у Запорізькій області поблизу Роботиного. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів керівник департаменту протидії злочинам ОГП Юрій Білоусов.

Він заявив, що справжність відео підтверджено і зараз встановлюються причетні до скоєння цього злочину.

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"Ми маємо припущення що до злочину причетна 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія ЗС РФ. Вона вже відома воєнними злочинами, які вчинялися в Україні, зокрема, на Київщині", — розповів він.

Юрій Білоусов зазначив, що Офіс генпрокурора почав розслідувати страту українських військових ще 16 грудня, коли до них потрапило це відео, а 27 грудня його поширили в мережі.

За його словами, особи вбитих окупантами українських захисників на відео встановлені і будуть оприлюднені згодом. Також поки у прокуратурі не готові коментувати, де нині тіла полеглих.

Нагадаємо, що військовослужбовці РФ розстріляли українських військовополонених на Запорізькому напрямку. Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі "Говорят Снайпер", який веде боєць 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов.

Офіс генпрокурора розпочав розслідування в справі розстрілу окупантами двох українських полонених. Трагедія сталася в районі Степового в Донецькій області.