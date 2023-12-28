Расстрел бойцов под Работино: следствие установило подозреваемых в казни (видео)

К расстрелу украинских бойцов причастны "псковские десантники", которые ранее совершали зверства на Киевщине.

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В Офисе генпрокурора Украины назвали вероятных подозреваемых в расстреле трех украинских военнопленных в Запорожской области вблизи Работино. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал руководитель департамента противодействия преступлениям ОГП Юрий Белоусов.

Он заявил, что подлинность видео подтверждена и сейчас устанавливаются причастные к совершению этого преступления.

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"Мы предполагаем, что к преступлению причастна 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВС РФ. Она уже известна военными преступлениями, которые совершались в Украине, в частности, в Киевской области", — рассказал он.

Юрий Белоусов отметил, что Офис генпрокурора начал расследовать казнь украинских военных еще 16 декабря, когда к ним попало это видео, а 27 декабря его распространили в сети.

По его словам, личности убитых оккупантами украинских защитников на видео установлены и будут обнародованы позже. Также пока в прокуратуре не готовы комментировать, где сейчас тела павших.

Напомним, что военнослужащие РФ расстреляли украинских военнопленных на Запорожском направлении. Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале "Говорят Снайпер", который ведет боец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов.

Офис генпрокурора начал расследование по делу расстрела оккупантами двух украинских пленных. Трагедия произошла в районе Степного в Донецкой области.