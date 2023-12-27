Российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных, – боец ВСУ

Украинский военный опубликовал кадры, на которых четверо, вероятнее всего, россиян расстреливают трех бойцов, которые были одеты в камуфляж, похожий на пиксель.

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Военнослужащие РФ в очередной раз расстреляли украинских военнопленных. Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале "Говорят Снайпер", который ведет боец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов.

В опубликованном видео, которое было снято на беспилотник, видно, как российские военные расстреливают украинских защитников. Как заявляется, на кадрах убивают бойцов 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Бунятов добавляет, что намеренно опубликовал ролик, чтобы все видели, почему Украина не может идти на переговоры с оккупантами.

На кадрах видно как четверо военных, которые имеют камуфляж, характерный для ВС РФ, стреляют в военных, одетые в камуфляж, похожий на пиксель. Украинские военные стоят на коленях и их расстреливают. После этого один из оккупантов подходит к каждому солдату, лежащему на земле, и еще выстреливает из автомата в голову.

На момент написания новости представители ВСУ или другие силовые ведомства не предоставляли официальных комментариев по видео.

Напомним, 3 декабря Офис генпрокурора начал расследование по делу расстрела оккупантами двух украинских пленных. Трагедия произошла в районе Степного в Донецкой области.

Ранее в оккупированной Волновахе оккупанты расстреляли семью из 9 человек. Криминалисты установили, что убийцы имели военную выучку и стреляли в темноте из автоматического оружия с глушителями и с использованием тепловизоров.