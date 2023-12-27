Російські окупанти розстріляли українських військовополонених, – боєць ЗСУ

Український військовий опублікував кадри, на яких четверо, найімовірніше, росіян розстрілюють трьох бійців, які були вдягнуті у камуфляж, схожий на піксель.

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Військовослужбовці РФ в черговий раз розстріляли українських військовополонених. Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі "Говорять Снайпер", який веде боєць 24-ї окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов.

В опублікованому відео, яке було знято на безпілотник, видно, як російські військові розстрілюють українських захисників. Як заявляється, на кадрах вбивають бійців 117-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Бунятов додає, що навмисно опублікував ролик, щоб всі бачили, чому Україна не може йти на переговори з окупантами.

На кадрах видно як четверо військових, які мають камуфляж, характерний для ЗС РФ, стріляють в військових, які вдягнуті в камуфляж, схожий на піксель. Українські військові стоять на колінах й їх розстрілюють. Після цього один з окупантів підходить до кожного солдата, що лежить на землі, й ще вистрілює з автомата в голову.

На момент написання новини представники ЗСУ чи інші силові відомства не надавали офіційних коментарів щодо відео.

Нагадаємо, 3 грудня Офіс генпрокурора почав розслідування по справі розстрілу окупантами двох українських полонених. Трагедія сталася в районі Степового на Донеччині.

Раніше в окупованій Волновасі окупанти розстріляли сім'ю з 9 осіб. Криміналісти встановили, що вбивці мали військовий вишкіл і стріляли в темряві з автоматичної зброї з глушниками та з використанням тепловізорів.