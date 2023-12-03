Расстрел россиянами двух украинских пленных: Офис генпрокурора начал расследование

Прокуратура уточняет, что трагедия произошла в районе села Степное Покровского района Донецкой области.

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Украинские правоохранительные органы приступили к расследованию случая расстрела двух украинских военнослужащих в Донецкой области, совершенного российскими оккупантами. Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

Прокуратура уточняет, что инцидент произошел вблизи населенного пункта Степное в Покровском районе Донецкой области.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Напомним, что 2 декабря, в сети появилось видео, где двое украинских военных сдавались в плен. Группа российских оккупантов расстреляла безоружных военнослужащих ВСУ. Это произошло на Авдеевском направлении.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что данный инцидент представляет собой нарушение международного права и акт терроризма. Он выразил намерение обратиться к Международному Комитету Красного Креста и организации Объединенных Наций.

Напомним, что ранее в оккупированной Волновахе оккупанты расстреляли семью из 9 человек. Криминалисты установили, что убийцы имели военную подготовку и стреляли в темноте из автоматического оружия с глушителями и с использованием тепловизоров.

Людей убили, пока они спали, и для сокрытия доказательств разлили воду по полу помещения.