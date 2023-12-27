Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем: в ОГП начали расследование

По данным следствия, действия военных РФ нарушают ст. 3 Женевской конвенции об обращении с пленными.

Related video

Прокуратура начала проведение расследования по случаю расстрела украинских военнопленных в Запорожской области, совершенного военными армии РФ. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Согласно данным расследования, в декабре 2023 года в ходе военного столкновения между военнослужащими Российской Федерации и Силами обороны Украины вблизи населенного пункта Роботино в Запорожской области три украинских защитника были захвачены в плен силами российских военных.

Через час оккупанты их расстреляли.

В ОГП сообщили, что это нарушает ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", — сообщают в ведомстве.

Российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных: что известно

Военнослужащие РФ в очередной раз расстреляли украинских военнопленных. Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале "Говорят Снайпер", который ведет боец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов.

В опубликованном видео, которое было снято на беспилотник, видно, как российские военные расстреливают украинских защитников. Как заявляется, на кадрах убивают бойцов 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Бунятов добавляет, что намеренно опубликовал ролик, чтобы все видели, почему Украина не может идти на переговоры с оккупантами.

Напомним, 3 декабря Офис генпрокурора начал расследование по делу расстрела оккупантами двух украинских пленных. Трагедия произошла в районе Степного в Донецкой области.