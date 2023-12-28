"Как день сурка": ВСУ отбили атаку бронемашин РФ под Купянском (видео)

В течение одного боя россияне потеряли колонну танков, которая двигалась посреди поля с другими подбитыми танками, свидетельствует видео украинских военных.

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Танковое подразделение ВС РФ пыталось атаковать позиции ВСУ на Купянском отрезке фронта. Для атаки россияне выбрали то же место, где перед этим потеряли полдюжины бронемашин. Ход очередного российского штурма бойцы ВСУ показали на видео, опубликованном волонтером и общественным деятелем Сергеем Стерненко в заметке X (ранее — Twitter).

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Стерненко указал, что на видео зафиксирована боевая работа двух подразделений ВСУ — 14 ОМБр и 30 ОМБр. Первые кадры записи показывают, как через поле мчатся четыре российских танка. При этом возле колеи, по которой они движутся, стоят около 4-5 российских бронемашин, уничтоженных во время предыдущей атаки. Через мгновение первый украинский снаряд попадает по "голове" колонны, затем подрывается "хвост". Следующие кадры показывают попадание в остальные российские машины: во время одного из них какие-то остатки отлетели на несколько десятков метров.

В заметке не указано, когда именно российское танковое подразделение штурмовало позиции ВСУ под Купянском. Однако волонтер отметил, что происходит "день сурка" — враг раз за разом повторяет неудачные атаки на том же месте.

Бои на востоке — детали

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 28 декабря указано, что в течение последних суток россияне атаковали девять раз. Основные направления атак — на Синьковку и восточнее села Ивановка. Также были штурмовые действия на других отрезках восточного фронта: под Лиманом — 3 атаки, под Бахмутом — 2, под Авдеевкой — 32, у Марьинки и Вербового — по 3.

Отметим, 16-18 декабря СМИ рассказали об усилении штурмовых действий россиян в направлении Купянска. Один из военных экспертов заявил, что враг планирует захватить город до новогодних праздников — такое задание Кремля получили российские военные. Об этом же сообщил военнопленный, которого бойцы ВСУ захватили на данном отрезке фронта. По его словам, дедлайн для Купянска — до нового года или до выборов президента РФ в марте 2024 года.

Напоминаем, украинские военные показали, как выглядит село Работино в Запорожской области после шести месяцев боев. Тем временем в Офисе генерального прокурора отреагировали на видео, на котором россияне расстреливают украинцев: сообщили, что открыли дело и знают имена преступников.