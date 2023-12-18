Оккупантам на Купянском направлении поставили дедлайн до псевдовыборов, — эксперт (видео)

Как считает военный эксперт Алексей Гетьман, до реки Оскол оккупанты могут дойти, но не способны ее форсировать.

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В районе Купянска оккупанты задачи должны решить до 15 марта. Об этом военный эксперт Алексей Гетьман в стриме на "Ми-Україна".

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Алексей Гетьман отметил, что теоретически у оккупантов есть возможность взять город, а практически — они задействовали все силы, но им ничего не удается. Им надо еще вдвое повышать количество людей, поэтому атаки вряд ли пока будут мощными.

"Именно на Купянске у них дедлайн стоит до 15 марта следующего года — до псевдовыборов президента Российской Федерации", — пояснил Гетьман.

По его мнению, до реки Оскол оккупанты могут дойти. В то же время он отметил, что сами украинские военные, форсировать ее не смогут.

"Максимальный успех, который на этом направлении возможен, это выход на реку Оскол", — добавил Гетьман.

Бои на Купянском направлении — данные Генштаба ВСУ

Украинские воины на Купянском направлении, как указано в отчете Генерального штаба ВСУ за 18 декабря, отбили 9 атак врага. Это произошло в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отбили 8 атак врага возле Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Напомним, в ОГА заявили, что в Купянске могут ввести принудительную эвакуацию семей с детьми. Решение принято, поскольку Купянск находится под постоянными обстрелами.