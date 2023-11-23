В Купянске могут ввести принудительную эвакуацию семей с детьми, — ОВА

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что рассматривается возможность принудительной эвакуации семей с детьми из части города Купянск. На данный момент окончательное решение еще не принято.

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В Харьковской области власти рассматривают возможность принудительной эвакуации семей с детьми из части города Купянск. Это связано с постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом 23 ноября на брифинге рассказал журналистам председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Рассматривается вопрос об объявлении обязательной эвакуации принудительно семей с детьми из других прифронтовых населенных пунктов Купянщины. В частности из части г. Купянск, которая находится под постоянными обстрелами", — отметил председатель ОГА.

Эвакуация из Харьковской области

На Харьковщине 2 октября ввели принудительную эвакуацию 275 детей вместе с их семьями. Такое решение поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации людей во время военного положения.

"Ее проведут из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Двуречанской и Ольховатской территориальных громад Купянского района Харьковской области", — говорится в решении ОВА.

Из-за сложной ситуации с безопасностью на Харьковщине была одобрена принудительная эвакуация 275 детей с их семьями из 66 населенных пунктов.

Ситуация на Купянском направлении

По оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 23 ноября 2023 года, на Купянском направлении противник вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отражено 12 атак.

Линия фронта по состоянию на 23:55 22 ноября 2023 года Фото: deepstatemap.live

Председатель Харьковской ОГА отметил, что артиллерийским и минометным обстрелам подверглись по меньшей мере 18 населенных пунктов области. В городе Купянске и Купянске-Узловом в результате обстрелов повреждены жилые дома.

Кроме того, 23 ноября сообщалось, что ВС РФ кассетными снарядами обстреляли Чернобаевку, есть погибшие и раненые. По словам главы ОП Андрея Ермака, на данный момент известно о 3 погибших и 4 раненых. За минувшие сутки ВС РФ совершили 65 обстрелов территории Херсонской области, отметили в ОВА.