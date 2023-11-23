У Куп'янську можуть запровадити примусову евакуацію сімей із дітьми, — ОВА

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що розглядається можливість примусової евакуації сімей із дітьми з частини міста Куп'янськ. Наразі остаточне рішення ще не ухвалене.

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У Харківській області влада розглядає можливість примусової евакуації сімей із дітьми з частини міста Куп'янськ. Це пов'язано з постійними обстрілами з боку Збройних сил Російської Федерації. Про це 23 листопада на брифінгу розповів журналістам голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Розглядається питання щодо оголошення обов'язкової примусової евакуації сімей із дітьми з інших прифронтових населених пунктів Куп'янщини. Зокрема, з частини м. Куп'янськ, яка перебуває під постійними обстрілами", — зазначив голова ОВА.

Евакуація з Харківської області

На Харківщині 2 жовтня запровадили примусову евакуацію 275 дітей разом із їхніми родинами. Таке рішення підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації людей під час воєнного стану.

"Її проведуть із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району Харківської області", — йдеться в рішенні ОВА.

Через складну безпекову ситуацію на Харківщині було схвалено примусову евакуацію 275 дітей із їхніми родинами із 66 населених пунктів.

Ситуація на Куп’янському напрямку

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 23 листопада 2023 року, на Куп’янському напрямку противник вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше за Петропавлівку й Іванівку Харківської області, де Сили оборони відбили 12 атак.

Лінія фронту станом на 23:55 22 листопада 2023 року Фото: deepstatemap.live

Голова Харківської ОВА зазаначив, що артилерійських і мінометних обстрілів зазнали щонайменше 18 населених пунктів області. У місті Куп'янськ і Куп’янську-Вузловому в результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки.

23 листопада повідомлялося, що ЗС РФ касетними снарядами обстріляли Чорнобаївку, є загиблі та поранені. За словами глави ОП Андрія Єрмака, наразі відомо про 3 загиблих і 4 поранених. За минулу добу ЗС РФ здійснили 65 обстрілів території Херсонської області, зазначили в ОВА.