На Харківщині запровадили примусову евакуацію дітей: що відомо про ситуацію

Евакуація триватиме 45 діб. Усі родини Мінреінтеграції обіцяє забезпечити безкоштовим житлом та всім необхідним.

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На Харківщині 2 жовтня запровадили примусову евакуацію 275 дітей разом із їхніми родинами. Про це йдеться у рішенні Харківської ОВА, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Таке рішення одностайно підтримали члени Коордштабу з питань проведення обов’язкової евакуації людей під час воєнного стану.

"Через складну безпекову ситуацію на Харківщині схвалено примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів. Її проведуть із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району Харківської області", — йдеться у рішенні ОВА.

Скільки триватиме евакуація та як виїхати з небезпечного регіону

Евакуація дітей з родичами триватиме 45 діб.

Виїжджати з небезпечного регіону мають діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника. Їх забезпечать безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.

На Харківщини розгорнуто збірний і приймальний пункти евакуації.

Евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.

Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером гарячої лінії Харківської ОВА: 0 800 339 291.

Як правильно евакуюватися із дитиною

Перш за все потрібно намагатися максимально уникнути стресу, як для себе, так і для дитини. Дотримуйтеся наступного алгоритму:

поясніть дитині, що евакуація — це захід, який потрібний для безпеки родини (самої дитини, його рідних та тварин);

скажіть, що ви повернетеся додому, коли небезпека мине;

дорогою спробуйте відволіктися та приділіть час дитині: розважте іграми та розмовами;

зберігайте і демонструйте власний спокій і впевненість;

домовтеся про правила поведінки. У небезпечній ситуації дитина повинна почути вас і виконати ваше прохання;

сфотографуйте дитину перед тим, як вийти з дому. Якщо дитина загубиться, у вас буде актуальне її фото, за яким люди швидко її впізнають;

вкотре повторіть з дитиною її ім’я, прізвище, а також імена батьків чи родичів. Приколіть до її курточки чи светрика записку із контактними даними.

Нагадаємо, 27 вересня із Запорізької області евакуювали всіх дітей. Тоді родини вивезли з 5 населених пунктів: Гуляйполя, Новопавлівки, Єгорівки та Преображенки в Пологівському районі, а також Степногірська Василівського району. Окрім дітей, евакуювали із небезпечних районів і літніх осіб, а також людей з інвалідністю, які проживали у зазначених населених пунктах області. Для них було ухвалене рішення щодо обов’язкової евакуації.