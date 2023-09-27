На Запоріжжі відбулася евакуація дітей із п'яти населених пунктів, – ОВА (відео)
Зі Степногірська виїхали 82 людей, 39 із яких — діти, а з Новопавлівки, Єгорівки, Преображенки та Гуляйполя вивезли 47 осіб, із них 20 — неповнолітні.
Із п’яти населених пунктів у Запорізькій області евакуювали всіх дітей. Ідеться про місто Гуляйполе, села Новопавлівка, Єгорівка та Преображенка в Пологівському районі, а також Степногірськ Василівського району. Подробиці в ефірі "Радіо Свобода" повідомив Євген Мироненко, заступник керівника Запорізької обласної військової адміністрації.
Загалом представники обласної влади зафіксували, що з цих населених пунктів вдалося вивезти 59 дітей. Він зазначив, що на місцях фактично виконали урядове завдання.
"Ми повністю відпрацювали, і всіх дітей ми евакуювали із сім’ями", — пояснив він.
У Степногірську евакуація відбулася чітко та швидко. У населеному пункті не залишилося жодної сім’ї з дітьми.
"Узагалі там щодо цивільного населення також така-от ситуація в нас", — заявив Мироненко.
За інформацію посадовця, станом на 22 вересня в Запоріжжя зі Степногірська виїхали 82 людей, 39 із яких — діти. Нині на території селища немає жодного мешканця. З Новопавлівки, Єгорівки, Преображенки та Гуляйполя вивезли 47 людей, із них 20 — діти.
Він наголосив, що у зв'язку з обстрілами діти не можуть системно та стабільно навчатися. Учителі отримали вказівку забезпечити робочий процес і не перериватися під час тривоги. Школи та садочки в регіоні у звичному режимі не працюють.
"Офлайн занять немає", — пояснив він.
Евакуація дітей на Запоріжжі
Примусову евакуацію дітей із цих населених пунктів оголосили 29 серпня. У Кабміні наголошували, що такі заходи необхідні у зв'язку зі складною безпековою ситуацією. Звідти тоді запланували примусово вивезти 54 дитини та 67 супроводжувачів.
Окрім дітей, ініціатива стосувалася маломобільних осіб, які проживають у зазначених населених пунктах області. Для них було ухвалене рішення щодо обов’язкової евакуації.
Нагадаємо, 17 серпня зі звільненого Урожайного евакуювали останніх цивільних. У населеному пункті російські загарбники повністю зруйнували школу, будинки та медичний пункт. У січні 2022 року в ньому проживали близько 1000 осіб. Село розташоване на південь від Великої Новосілки в бік окупованих Волновахи та Маріуполя.