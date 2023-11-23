ЗС РФ касетними снарядами обстріляли Чорнобаївку, є загиблі і поранені (фото)

За словами глави ОП Андрія Єрмака, наразі відомо про 3 загиблих і 4 поранених. За минулу добу ЗС РФ здійснили 65 обстрілів території Херсонської області, зазначили в ОВА.

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Збройні сили Російської Федерації 23 листопада влаштували масований обстріл Чорнобаївки Херсонської області. Наразі відомо про трьох загиблих та чотирьох поранених. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

"Росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами", — написав глава ОП.

За словами Єрмака, наразі відомо про 3 загиблих і 4 поранених людей.

Ситуація в Херсонській області

Голова Херсонської ОВА 23 листопада повідомив, що за минулу добу ЗС РФ здійснили 65 обстрілів, випустивши 287 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області. По місту Херсон ворог випустив 29 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводів, навчальний заклад, медичну установу та магазин у Херсоні. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 — дістала поранення", — розповів він.

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У Бериславі Херсонської області близько 11:30 росіяни з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що ЗС РФ запустили ракети з літаків тактичної авіації по території Одеської області. За даними керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, під час вечірньої повітряної тривоги росіяни поцілили по припортовій інфраструктурі Одеси.