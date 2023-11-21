25 авіабомб за 1,5 години: росіяни вдень знову обстріляли Херсонську область (фото)

За півтори години керовані авіабомби знову накрили Бериславський район на правому березі Дніпра та Каховський район на лівобережжі Херсонщини.

Related video

Російська Федерація за півтори години вдень 21 листопада скинула на Херсонську область 25 керованих авіабомб. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За інформацією голови адміністрації, обстріл тривав із 11:20 до 13:00. Є постраждалі та руйнування.

"Ворог скинув їх (бомби. — Ред.) на населені пункти Бериславського та Каховського районів. Унаслідок атаки, за попередніми даними, постраждали двоє людей", — наголосив Прокудін.

І уточнив, що в Бериславі поранення дістав 74-річний чоловік, у Новобериславі — 54-річний місцевий житель. Їм надають медичну допомогу.

Обстріли Херсона

Російські війська щодня та по кілька разів обстрілюють Херсон із боку тимчасово окупованої частини Херсонської області — лівого берега Дніпра.

19 листопада окупанти обстріляли багатоповерхівку в Херсоні — 3-річна дитина отримала поранення, коли гуляла на вулиці з бабусею. Ще троє дорослих теж постраждали.

18 листопада в Херсоні через обстріл поранення отримав волонтер.

Російські війська, окрім правобережжя, почали обстрілювати й лівобережжя Херсонщини. Так, за даними ОВА, вони намагаються зупинити українські війська після закріплення на кількох плацдармах на окупованій території регіону.

Важливо

"Від 3 до 8 кілометрів": ЗСУ "посунули" окупантів на Херсонщині, — Гуменюк (відео)

Нагадаємо, Фокус писав, що українські війська посунули ЗС РФ на 3-8 кілометрів від Дніпра на лівобережжі Херсонської області. Через це ворожі мінометні розрахунки не дістають до правого берега.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), підрозділи Сил оборони продовжують просуватися на лівому березі Херсонського напрямку. Зокрема, біля населеного пункту Кринки, де тривають бої, українським захисникам вдалося розширити зону контролю.