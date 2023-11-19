"Від 3 до 8 кілометрів": ЗСУ "посунули" окупантів на Херсонщині, — Гуменюк (відео)

Тепер російські мінометні розрахунки не добивають до правого берега, але небезпеку продовжує становити артилерія.

Related video

Українська війська "посунули" ЗС РФ на 3-8 кілометрів від Дніпра на лівобережжі Херсонської області. Через це ворожі мінометні розрахунки не дістають до правого берега. Таку заяву в ефірі телемарафону 18 листопада зробила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Попередньо цифри різняться від 3 до 8 кілометрів у залежності від специфіки географії та ландшафтного дизайну лівого берега. Уже мінометні розрахунки не досягають правого берега і це — певне досягнення, яке ми вже можемо фіксувати", — сказала вона.

Проте речниця ОК "Південь" зазначила, що роботи у захисників ще багато. Попри те, що Сили оборони щодня знищують по 4-10 російських артилерійських систем, окупанти продовжують атакувати ними правобережжя.

"Це означає, що вони мають можливість підтягувати ці резерви, і поки що їхня кількість не має критичної межі. Тобто вони не вибиті настільки, що не зможуть підтягувати додаткові сили. На місце знищених позицій повертаються ті, які більш свіжі", — пояснила Гуменюк.

Вона повідомила, що загалом на лівому березі Херсонщини знаходяться кілька десятків тисяч російських військових. Зі слів речниці, у ЗСУ знають точну кількість, але не оголошують цю цифру, щоб "не орієнтувати ворога".

"Ворога там багато, роботи у нас теж", — заявила керівниця пресцентру.

Також вона розповіла, що створення ворогом ударних угрупувань у регіоні не фіксується. Тобто ЗС РФ не мають достатньо потужностей, щоб готуватися до активних дій.

"Вони займають міцну оборону", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, снайпер СБУ встановив світовий рекорд, ліквідувавши російського окупанта на відстані 3,8 кілометра. Постріл був здійснений з української гвинтівки "Володар Горизонту".

Українські захисники показали, як знищили заховану ЗС РФ станцію РЕБ. Дрон залетів просто у бліндаж, де вона працювала.