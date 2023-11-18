FPV-дрон ЗСУ знищив російську станцію РЕБ, яку окупанти сховали у бліндажі (відео)

Крім РЕБ українські захисники також влучили в бійницю, звідки ЗС РФ вели по них вогонь.

Related video

Бійці тероборони з Волині знищили ворожу станцію РЕБ на одній з ділянок фронту. Вони запустили дрон просто у бліндаж окупантів, звідки працювала станція радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє пресслужба 100-ї бригади територіальної оборони.

"Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони за допомогою ударних FPV-дронів знищили ворожий бліндаж, з якого за даними розвідки працював засіб РЕБ, а також бійницю, з якої вівся вогонь. Далі буде ще бавовняніше – аж до повного звільнення усіх окупованих територій України", – йдеться в описі до відео.

Важливо

Окопи вже не риють: під Куп'янськом трофейним FPV знищили головного "копача" росіян (відео)

На опублікованих кадрах видно, як FPV-дрон мчить на зустріч з ворожою РЕБ просто у бліндаж окупантів.

Також бійці оприлюднили відео "прильоту" у бійницю.

Нагадаємо, що командування ЗС РФ дало наказ активізувати штурмові дії на кількох ділянках, щоб створити візуалізацію великого наступу по всій лінії фронту. Найбільш небезпечною зоною залишається Авдіївка.

Раніше повідомлялося, що українські волонтери Сергій Притула, Сергій Стерненко й Ігор Лаченков показали новий український дрон-камікадзе "Морок".