FPV-дрон ВСУ уничтожил российскую станцию РЭБ, которую оккупанты спрятали в блиндаже (видео)

Кроме РЭБ украинские защитники также попали в бойницу, откуда ВС РФ вели по ним огонь.

Related video

Бойцы теробороны с Волыни уничтожили вражескую станцию РЭБ на одном из участков фронта. Они запустили дрон прямо в блиндаж оккупантов, откуда работала станция радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба 100-й бригады территориальной обороны.

"Бойцы Ковельского батальона Волынской бригады теробороны с помощью ударных FPV-дронов уничтожили вражеский блиндаж, из которого по данным разведки работало средство РЭБ, а также бойницу, из которой велся огонь. Дальше будет еще хлопчатобумажнее — вплоть до полного освобождения всех оккупированных территорий Украины", — говорится в описании к видео.

Важно

Окопы уже не роют: под Купянском трофейным FPV уничтожили главного "копателя" россиян (видео)

На опубликованных кадрах видно, как FPV-дрон мчится на встречу с вражеской РЭБ прямо в блиндаж оккупантов.

Также бойцы обнародовали видео "прилета" в бойницу.

Напомним, что командование ВС РФ дало приказ активизировать штурмовые действия на нескольких участках, чтобы создать визуализацию большого наступления по всей линии фронта. Наиболее опасной зоной остается Авдеевка.

Ранее сообщалось, что украинские волонтеры Сергей Притула, Сергей Стерненко и Игорь Лаченков показали новый украинский дрон-камикадзе "Морок".