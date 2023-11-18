"Абсолютно другой уровень": аналитики рассказали, что скрывает новый украинский дрон "Морок" (фото)

Дрон может преодолеть 800 километров. Аналитики предполагают, что речь идет о специализированном дроне-камикадзе на основе дрона-мишени. С него могли снять такие элементы, как парашют и систему связи, что делает его легче.

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Украинские волонтеры Сергей Притула, Сергей Стерненко и Игорь Лаченков показали новый украинский дрон-камикадзе"Морок". Первая серийная партия этих БпЛА уже готовится к передаче Силам обороны Украины. Об этом пишет Defense Express.

Аналитики разглядели, что несмотря на то, что дрон на фото был "размыт", его уже активно привязывают к украинскому дрону RZ-60 от одной частной компании и государственного института.

RZ-60 разрабатывался как бюджетный дрон-мишень для тренировки расчетов ПВО ВСУ. В 2019 году его успешно продемонстрировали военным в действии. Он довольно недорогой.

Впрочем аналитики отмечают, что дрон, который показали волонтеры, не совсем RZ-60. Здесь не совпадает дальность и вес боевой части. Если для RZ-60 дальность составляет до 300 км, а вес боевой части — 3 кг, то у "Морока" — 800 км и 30 кг.

"А это означает совершенно другой уровень, который мог быть достигнут только путем довольно глубокой доработки конструкции. Потому что в противном случае достичь кратного увеличения дальности и одновременно с этим и увеличение боевой части более чем в 10 раз физически невозможно", — пишет издание.

Дрон "Морок"

Авторы публикации предполагают, что речь идет о специализированном дроне-камикадзе на основе дрона-мишени. С него могли снять такие элементы, как парашют и систему связи, что делает его легче, а путем, возможно, увеличения геометрических размеров, замены двигателя и уменьшения требований к продолжительности эксплуатации удалось достичь и дальности его полета в 800 км.

"В то же время привязка "Морока" к глубокой переработке RZ-60 остается лишь предположением. Но именно такой подход по доработке уже разработанного дрона-мишени в дрон-камикадзе, выглядит крайне логичным и прагматичным путем", — резюмирует издание.

Напомним, что в Черном море начал действовать украинский флот морских дронов, а Украина смогла обеспечить такую защиту западной части Черного моря, которая сейчас позволяет работать морским экспортным коридорам.

Ранее сообщалось, что любопытный солдат ВС РФ стал жертвой дрона Requiem в Алешках.