"Заплатил жизнью": любопытный солдат ВС РФ стал жертвой дрона Requiem в Алешках

Украинский беспилотник обманул оккупанта на крыше здания в котором, как говорят местные жители, россияне оборудовали базу для запуска своих БПЛА.

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Украинские военные из 79-го пограничного отряда Государственной пограничной службы (г. Херсон) и 126-й отдельной бригады территориальной обороны с помощью дрона-камикадзе ликвидировали российского оккупанта в оккупированном городе Алешки Херсонской области. Соответсвующее видео опубликовал волонтер и блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале в среду, 8 ноября.

На соответствующих кадрах видео видно, как беспилотник-камикадзе "Requiem", направленный украинским оператором БПЛА, подлетел к многоэтажному дому и приземлился на крыше. Со стороны казалось, что у беспилотного летательного аппарата возникли неисправности.

Вскоре к дрону подошел российский военный и попробовал взять его в руки. В этот момент беспилотник вновь поднялся над землей и направился к оккупанту, который попытался убежать, но не смог — скоростной летательный аппарат все равно догнал свою жертву и взорвался. Видео закончилось тем, что еще двое оккупантов вылезли с технического этажа на крышу и унесли тело своего товарища по оружию.

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"Ликвидирован очередной российский FPV-шник. На левобережье Херсонщины дрон немного "устал", и россиянин с псевдо "Ученый" решил его украсть. Сразу же заплатил за это своей жизнью", — подписал Сергей Стернеко видеокадры.

В свою очередь в комментариях под постом волонтера украинцы опознали локацию, изображенную на видео. Комментаторы написали, что крышей многоэтажного дома часто пользуются военные ВС РФ, чтобы запускать оттуда FPV-дроны в сторону украинских военных.

Напомним, 2 ноября мы писали о том, что россиянин подорвался, пытаясь захватить дрон СБУ под Авдеевкой. Украинский беспилотник не смог долететь до своей цели, однако любопытный российский военный сам спровоцировал взрыв.

Также в коне сентября стало известно о том, что ВСУ начали применять дроны "с сюрпризом". Российские саперы пока не могут понять, что заставляет дрон взрываться за час после падения: вмонтированный в "мозг" чип или специально разработанный снаряд, который он несет.