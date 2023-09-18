Взорвался во время осмотра: россияне неудачно захватили украинский дрон под Воронежем (фото)

Беспилотник типа "летающее крыло" приземлили в Новоусманском районе и пытались изучить. Он очень похож на БПЛА "Рубака", недавно разработанный в Украине.

Related video

В воскресение, 17 сентября, недалеко от Воронежа (РФ) рухнул, подавленный силами противовоздушной обороны, беспилотный летательный аппарат, который затем взорвался при осмотре россиянами. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, беспилотник самолетного типа подавили в 9:40 недалеко от Воронежа.

В то же время росмедиа SHOT опубликовало несколько иную и дополненную подробностями информацию об инциденте с дроном. Журналисты написали о том, что дрон силы ПВО приземлили в 7:00 в Новоусманском районе, возле совхоза "Воронежский", недалеко от автобусной остановки. По данным СМИ, разрушений, как и человеческих жертв, удалось избежать.

Также СМИ опубликовало первые фотографии сбитого БПЛА. На них видно, что в траве лежит дрон, выполненный по схеме "летающее крыло". Отметим, что беспилотник, окрашенный в светло-серый цвет, общей конструкцией, формой крыльев и расположением винта напоминает украинский дальнобойный дрон-камикадзе "Рубака".

Беспилотник упал поблизости автобусной остановки, однако люди не пострадали Фото: Shot Беспилотник упал поблизости автобусной остановки, однако люди не пострадали Фото: Shot

А в понедельник утром, 18 сентября, медиа SHOT написало, что беспилотный летательный аппарат, запущенный украинцами, нес на себе заряд и взорвался в момент осмотра его специалистами "Росгвардии". По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, что в августе 2023 года в Украине разработали дрон-камикадзе "Рубака", который внешне напоминает сбитый в Воронежской области беспилотник. Технические особенности беспилотника держатся в секрете, но внешне он очень похож на Shahed-136, который оккупанты называют "Герань". По крайней мере об этом говорит его форма, наличие двигателя с пропеллером и заявленная дальность полета в 500 километров. Запускается "Рубака" похожим способом – со специальной стартовой катапульты.

СМИ также писали о том, что 13 сентября БПЛА атаковал химзавод в российском Редкино. Беспилотник атаковал завод в 4:00. Он упал на территории склада, которую у завода арендует компания "Спецпефтьпродукт" и взорвался. В результате взрыва была повреждена одна пустая цистерна, а также разбиты окна ближайшего здания на территории завода.