Ответ "Шахедам": в Украине разработали дрон-камикадзе "Рубака" с дальностью 500 км (видео)

Беспилотники "Рубака" уже используются украинской разведкой и хорошо показали себя в бою. Их стоимость составляет 550 тысяч грн.

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В Украине появился собственный дрон-камикадзе "Рубака", который способен выполнять стратегические задачи, сообщает на своей странице Facebook актер Влад Шевченко. Он открыл сбор на 18 подобных беспилотников для ГУР, чтобы они поскорее оказались на фронте.

По внешним признакам "Рубака" схож с иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 Фото: Скриншот

Технические особенности беспилотника держатся в секрете, но внешне он очень похож на Shahed-136, который оккупанты называют "Герань". По крайней мере об этом говорит его форма, наличие двигателя с пропеллером и заявленная дальность полета в 500 километров. Запускается "Рубака" похожим способом – со специальной стартовой катапульты.

Заявленная дальность полета "Рубаки" составляет 500 километров Фото: Скриншот

Пропагандистский Telegram-канал Readovka, финансируемый владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, уже "поставил диагноз по фотографиям" и раскритиковал дрон "Рубака". По мнению этих "журналистов", украинский беспилотник-камикадзе не сможет повторить успех "Геранией" и будет служить только для "терроризирования мирного населения России".

Российские пропагандисты не видя вживую "Рубаку" уже его критикуют Фото: Скриншот

Представитель ГУР в видеоролике заявил, что эти беспилотники уже активно используются ведомством и они "очень хорошо себя показали". Сам аппарат производит засекреченная украинская компания.

Детали заказа на поставку БПЛА так же не известны, но учитывая, что Влад хочет собрать 10 000 000 грн на 18 дронов, то, по мнению портала "Милитарний", стоимость каждого беспилотника без учета специальных катапульт для запуска, запчастей, станции управления составляет 550 тысяч грн.

Мы уже сообщали, что волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко показали дроны для ударов по столице РФ. По словам волонтеров, беспилотники способны долететь до Москвы и многих других городов России. Сергей Притула также анонсировал атаки стратегических объектов. "Москвичи, содрогайтесь от сирен. Ходите в бомбоубежища. Наблюдайте за тем, как прилетает в стратегические объекты. Не спите из-за работы ПВО. Ходите на похороны близких. А параллельно не уставайте искать ответ на вопрос: "За что?!", — прокомментировал выпуск дрона Сергей Притула.

Ранее Фокус писал, что "Армия дронов" за неделю уничтожила 87 единиц техники ВС РФ. Украинские БПЛА ликвидировали 26 боевых бронированных машин, 15 танков и 71 захватчика. "На любую цифру у нас есть видеоподтверждение. Каждое утро начинаю с просмотра видео с поражением техники орков нашими "птичками", — заявил глава Минцифры Михаил Федоров.